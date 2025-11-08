Stebėkite ženklus: šiose automagistralėse galima važiuoti ne 110, bet 130 km/h

Pasak „Via Lietuvos“ atstovų, greitį reguliuoja išmaniosios sistemos, kurios įvertina kelio dangos būklę, matomumą ir oro temperatūrą.
Lietuvos vairuotojus pasitinka naujovės – nuo šiol kai kuriose automagistralėse bus galima važiuoti ne 110, bet 130 kilometrų per valandą greičiu. Tiesa, tai galima daryti tik tada, kai yra geros oro sąlygos.
Šiuo metu galimybė važiuoti greičiau yra magistralėje A1 tarp Vilniaus ir Kauno bei A5 ruože nuo Garliavos iki Marijampolės. Kintantis greičio ženklas vaizduojamas specialiuose ekranuose, kuriuose greitis dėl lietaus yra 110 km/h.
„Žiemos šiltėja, švelnėja ir labai dažnu atveju žiemos metu yra geresnės oro sąlygos kely nei rudenį ar ankstyvą pavasarį“, – teigia susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Leistiną greitį reguliuoja kelių oro sąlygų stotelės, taip pat ir vaizdo kameros. Surinkti duomenys, pasak „Via Lietuvos“ atstovo Modesto Lukošiūno, realiu laiku leidžia automatiškai nustatyti optimalų greitį.
„Ten yra įdiegtos išmaniosios IT priemonės, kurios vertina kelio būklę, meteorologines sąlygas ir kitas situacijas, stebi šešis parametrus – tai oro temperatūra, vėjo greitis, matomumas, sukibimas su danga, dangos būklė“, – teigia M. Lukošiūnas.
Į naujovę žiūri skeptiškai
Kai kurie gyventojai į naujovę žiūri skeptiškai, mat pastebi, kad automagistralėse vairuotojai jau ir taip laksto. Tad toks padidinimas juos tik paskatins dar labiau viršyti maksimalų leistiną greitį:
„Jūs pažiūrėkit, kokiais greičiais važiuoja – jūs važiuokit leistinu, tai jus lenkia kaip pro stovintį.“
„Pavyzdžiui, šiandien pralėkė pro mane, aš važiavau 70, pralėkė 150, ar čia normalu?“
Policijos duomenimis, per šių metų devynis mėnesius jau užfiksuota virš 300 tūkstančių pažeidimų dėl greičio viršijimo. Daugiausiai jų viršija greitį tarp 20–30 kilometrų per valandą. Vairavimo instruktorius pabrėžia, jog vairuotojas, nepaisant to, koks yra maksimaliai leistinas greitis, turi pats sąmoningai atsižvelgti į kelio sąlygas ir pritaikyti saugų greitį važiuojant.
„Galima 130, o staiga pradėjo snigti. Tai kol sureaguos tie davikliai ar kažkokia informacija, kol kažkas pakeis tą greitį, kažkuriuo laiku gali susidaryti nepalankios aplinkybės važiuoti“, – komentuoja vairavimo mokytojas Artūras Pakėnas.
Pasak „Via Lietuvos“ atstovo, informacija iš kelių oro sąlygų stotelių atnaujinama kas 5–10 minučių.
Iki metų pabaigos „Via Lietuva“ žada atlikti tyrimą ir įvertinti, ar šis greičio didinimo bandymas pasiteisino. Taip pat ateityje planuoja dinaminį greičio reguliavimą diegti toliau – iki Klaipėdos bei iki Lenkijos sienos.
