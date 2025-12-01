 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Nekilnojamasis turtas

Apklausa: 90 proc. lietuvių gyvenamoji aplinka svarbi dėl dviejų priežasčių

2025-12-01 15:14 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 15:14

90 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad gyvenamoji aplinka yra svarbi jų fizinei ir emocinei savijautai, rodo nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Darnu Group“ užsakymu atlikta reprezentatyvi apklausa.

NT rinka (nuotr. Elta)

90 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad gyvenamoji aplinka yra svarbi jų fizinei ir emocinei savijautai, rodo nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Darnu Group" užsakymu atlikta reprezentatyvi apklausa.

0

Anot bendrovės, renkantis būstą gyventojai vis dažniau atsižvelgia ne tik į energinį efektyvumą ar kitas technines charakteristikas, bet ir į tokias aplinkos savybes kaip gaivus oras, ramybė, žaliosios erdvės bei estetiška aplinka.

Apklausos duomenimis, 84 proc. gyventojų kaip svarbiausią elementą nurodė švarų orą, o 82 proc. – mažą triukšmo lygį. Tuo metu 66 proc. apklaustųjų teigė daug dėmesio skiriantys saugumui, taip pat po 59 proc. – natūraliai šviesai ir darniai kaimynystei.

Be to, tyrimas rodo, kad bene pusei apklaustų gyventojų yra svarbu, jog šalia namų būtų augalai, gamtos elementai ir tvarkinga, estetiška aplinka.

„Gerėjant gyvenimo kokybei žmonių lūkesčiai auga ir į būstą žvelgiama kompleksiškai – lokacija ir būtent jos diktuojami darnūs urbanistiniai, architektūriniai bei estetiniai aspektai tampa esminiai“, – pranešime teigia „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys.

Tyrimo rezultatai taip pat atskleidė, kad 83 proc. apklaustųjų gyvenamoji aplinka būtų svarbi renkantis naują gyvenamąją vietą, o dar 32 proc. iš jų teigia, kad tai yra vienas pagrindinių sprendimo kriterijų, galinčių turėti lemiamos įtakos būsto pasirinkimui. 

Apklausą „Darnu Group“ užsakymu atliko tyrimų bendrovė „Sprinter tyrimai“. Jos metu buvo apklausti 18–75 m. amžiaus 1 009 Lietuvos gyventojai.

