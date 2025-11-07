 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Nekilnojamasis turtas

Spalis NT rinkoje – rekordinis

2025-11-07 10:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 10:20

Spalis šalies nekilnojamojo turto (NT) sandorių rinkoje buvo aktyviausias mėnuo šiais metais – įregistruota 12,7 tūkst. pasiektų susitarimų, skelbia NT pirkimų ir pardavimų rinką stebintis Registrų centras.

NT rinka (nuotr. Elta)

Spalis šalies nekilnojamojo turto (NT) sandorių rinkoje buvo aktyviausias mėnuo šiais metais – įregistruota 12,7 tūkst. pasiektų susitarimų, skelbia NT pirkimų ir pardavimų rinką stebintis Registrų centras.

0

Teigiama, kad šių metų spalis buvo 15,7 proc. aktyvesnis nei tas pats mėnuo pernai, kai buvo užregistruotą 11 tūkst. sandorių. Šių metų spalį sandorių taip pat buvo 5,9 proc. daugiau nei šių metų rugsėjį (12 tūkst.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Spalis pagal įregistruotų NT sandorių skaičių buvo rekordinis mėnuo šiais metais. Pastarąjį kartą didesnis mėnesio aktyvumas fiksuotas tik rekordu pažymėtus 2021 metus uždariusį tų metų gruodžio mėnesį. Pagrindinėse NT objektų – butų, individualių gyvenamųjų namų ir žemės sklypų – kategorijose praeitą mėnesį įregistruotų sandorių skaičius taip pat buvo didžiausias nuo 2021-ųjų pabaigos“, – sako Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.

Per dešimt šių metų mėnesių visoje Lietuvoje iš viso įregistruota 110,3 tūkst. pirkimo–pardavimo sandoriais perleistų NT objektų – 17,4 proc. daugiau nei 2024 metų sausį–spalį, kai buvo įregistruota 93,9 tūkst. NT objektų pardavimų.

Skaičiuojama, kad šiemet visoje šalyje įregistruota 30,9 tūkst. butų pardavimų – 24,6 proc. daugiau nei 2024 metų sausį-spalį, kai buvo įregistruota 24,8 tūkst. butų sandorių. Vien tik per spalį įregistruota 3,6 tūkst. butų sandorių, arba 11,6 proc. daugiau nei 2024 metų spalį ir 14,9 proc. daugiau nei šių metų rugsėjį.

Vilniuje šiemet įregistruota 10,8 tūkst. butų pardavimų, arba 32,4 proc. daugiau nei 2024 m. sausį–spalį, Kaune – 4,3 tūkst. (16,7 proc. daugiau), Klaipėdoje – 2,6 tūkst. (16,9 proc. daugiau), Šiauliuose – 1,3 tūkst. (25,6 proc. daugiau), Panevėžyje – 0,9 tūkst. (19,5 proc. daugiau).

Anot Registrų centro, per dešimt šių metų mėnesių Lietuvoje įregistruota ir 10,8 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 18,8 proc. daugiau nei 2024 m.sausį–spalį, kai buvo įregistruota 9,1 tūkst. namų pardavimų. Vien tik spalio mėnesį įregistruota 1,4 tūkst. gyvenamųjų namų sandorių, arba 14,9 proc. daugiau nei pernai spalį ir 19 proc. daugiau nei šių metų spalį.

Šiais metais visoje šalyje taip pat įregistruota 51,2 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 13,3 proc. daugiau nei per 2024 m. tą patį laikotarpį, kai buvo įregistruota 45,2 tūkst. žemės sklypų sandorių. Vien tik spalio mėnesį įregistruota 5,9 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 1,2 proc. daugiau nei pernai spalį ir 17,5  proc. daugiau nei šių metų rugsėjį.

indeliai.lt

