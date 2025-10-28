Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„airBaltic“ Lietuvoje patyrė neigiamų pasekmių: pasakė, ar mažins skrydžius dėl grėsmės iš Baltarusijos

2025-10-28 11:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 11:15

Padaugėjus atvejų, kai dėl meteorologinių oro balionų sutrikdoma Lietuvos oro uostų veikla, Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic" teigia dėl pastarųjų incidentų neketinanti mažinti ar atšaukti vykdomų skrydžių Lietuvoje, skelbia portalas LRT.lt.

„airBaltic“ Lietuvoje patyrė neigiamų pasekmių: pasakė, ar mažins skrydžius dėl grėsmės iš Baltarusijos

Padaugėjus atvejų, kai dėl meteorologinių oro balionų sutrikdoma Lietuvos oro uostų veikla, Latvijos oro linijų bendrovė „airBaltic“ teigia dėl pastarųjų incidentų neketinanti mažinti ar atšaukti vykdomų skrydžių Lietuvoje, skelbia portalas LRT.lt.

„Aviakompanija toliau vykdo visus skrydžius į Vilnių ir Palangą bei iš jų ir šiuo metu neplanuoja mažinti ar atšaukti skrydžių, nebent oro erdvės apribojimai laikinai padarytų veiklą neįmanomą“, – portalui sake „airBaltic“ atstovas Edvards Dālderis.

Visgi jis pripažįsta, kad dėl laikino Lietuvos oro uostų uždarymo pastarosiomis savaitėmis bendrovė patyrė neigiamų pasekmių. 

„Tai turėjo įtakos platesnei oro linijų veiklai ir vėlesniems skrydžių rotacijų tvarkaraščiams, įskaitant jungiamuosius reisus. Šie sutrikimai lėmė skrydžių atšaukimus, nukreipimus, vėlavimus ir keleiviams sukėlė nepatogumų, taip pat padidino bendrovės veiklos išlaidas“, – pažymėjo E. Dālderis.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).

Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 

Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.  

