Į „airBaltic“ generalinio direktoriaus pareigas pretenduoja trys kandidatai

Liepos 21 d. baigėsi antrasis konkurso etapas, kuriame dalyvavo aštuoni kandidatai, o į kitą etapą buvo nominuoti keturi. Šiuo metu liko trys kandidatai, tarp jų ir iš užsienio.
Ministras sakė, kad „airBaltic“ stebėtojų taryba šiuo metu rengia individualius pokalbius, o naujasis generalinis direktorius gali būti paskelbtas rugsėjo mėnesį.
Kaip LETA pranešė anksčiau, Latvijos nacionalinės aviakompanijos „airBaltic“ generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigoms užimti buvo gauta daugiau nei 40 paraiškų iš beveik 30 šalių, tarp jų ir Latvijos.
Antrajame atrankos etape buvo surengti išsamūs pokalbiai su kandidatais apie jų patirtį ir vadybinius įgūdžius, taip pat atlikti asmenybės vertinimai, vėliau į trečiąjį konkurso etapą buvo nominuoti keturi kandidatai.
Iki konkurso pabaigos aviakompanijai toliau vadovaus dabartinis laikinasis generalinis ir operacijų direktorius Paulas Calitis.
Šių metų balandžio 7 d. „airBaltic“ stebėtojų taryba nusprendė atleisti valdybos pirmininką ir generalinį direktorių Martiną Gaussą.
Šiuo metu 97,97 proc. „airBaltic“ akcijų priklauso Latvijos valstybei, o finansinis investuotojas, Danijos verslininkas Larsas Thuesenas, per savo įmonę „Aircraft Leasing 1“ valdo 2,03 proc. akcijų.
Taip pat pranešama, kad 2025 m. sausio pabaigoje buvo pasiektas susitarimas su Vokietijos oro linijų bendrove „Lufthansa“ dėl 14 mln. eurų investicijų į „airBaltic“. Mainais už investicijas „Lufthansa Group“ gaus konvertuojamąją obligaciją, suteikiančią jai 10 proc. akcijų. Ši konvertuojamoji obligacija bus pakeista į paprastas akcijas vėliau, po „airBaltic“ akcijų pirminio viešo siūlymo (IPO).
Po IPO „Lufthansa Group“ turimos akcijos dydis bus nustatytas pagal potencialią IPO rinkos kainą.
Sandoryje taip pat numatyta, kad po potencialaus IPO „Lufthansa Group“ turės ne mažiau kaip 5 proc. „airBaltic“ kapitalo.
2024 m. rugpjūčio mėn. Latvijos vyriausybė taip pat sutiko, kad po IPO valstybė turi išlaikyti ne mažiau kaip 25 proc. plius vieną „airBaltic“ kapitalo akciją.
