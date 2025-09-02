Kitąmet „airBaltic“ siūlys daugiau skrydžių, Vilniaus oro uoste bazuos trečią orlaivį

Iš Vilniaus į Malagą „airBaltic“ turės du skrydžius per savaitę, į Miuncheną – aštuonis skrydžius, Nicą – du skrydžius, Maljorkos Palmą – du skrydžius, į Paryžių – šešis skrydžius.
Pasak oro uostų, „airBaltic“ nuo kitų metų kovo taip pat pradės vykdyti tiesioginius skrydžius tarp Kauno ir Rygos, skraidys po penkis kartus per savaitę.
Naujasis maršrutas suteiks galimybę pasiekti daugiau nei 80 miestų Europoje ir už jos ribų su persėdimu Rygoje. Atidarydama šį maršrutą, bendrovė siūlys skrydžius iš visų trijų – Vilniaus, Kauno ir Palangos – oro uostų.
