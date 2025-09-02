Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kitąmet „airBaltic“ siūlys daugiau skrydžių, Vilniaus oro uoste bazuos trečią orlaivį

2025-09-02 14:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 14:09

2026-ųjų kovo-spalio mėnesiais „airBaltic“ 16 proc. didina skrydžių skaičių, Vilniaus oro uoste ketina bazuoti trečią orlaivį, skelbia Lietuvos oro uostai (LTOU).

Vietoje Londono iš Rygos nuskrido į Briuselį – trikdžiai Jungtinėje Karalystėje kėlė pyktį (nuotr. SCANPIX)

0

Iš Vilniaus į Malagą „airBaltic“ turės du skrydžius per savaitę, į Miuncheną – aštuonis skrydžius, Nicą – du skrydžius, Maljorkos Palmą – du skrydžius, į Paryžių – šešis skrydžius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak oro uostų, „airBaltic“ nuo kitų metų kovo taip pat pradės vykdyti tiesioginius skrydžius tarp Kauno ir Rygos, skraidys po penkis kartus per savaitę. 

Naujasis maršrutas suteiks galimybę pasiekti daugiau nei 80 miestų Europoje ir už jos ribų su persėdimu Rygoje. Atidarydama šį maršrutą, bendrovė siūlys skrydžius iš visų trijų – Vilniaus, Kauno ir Palangos – oro uostų.

