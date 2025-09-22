110 mln. eurų paskolą gavusi „Akropolis Group“ planuoja įsigyti „Galio Group“ bendrovę

Apie tai „Akropolis Group“ pranešė per Vilniaus „Nasdaq“ biržą.
Pranešime rašoma, kad suteiktas kreditas sudarys kiek mažiau nei pusę sandorio kainos. Akcijų įsigijimo kaina nustatyta pagal rinkos vertę, tačiau šalių susitarimu nėra skelbiama.
Teigiama, kad sutartis dėl akcijų pirkimo tarp bendrovės „Akropolis Group“ ir dabartinių „Galio Group“ akcininkų pasirašyta pirmadienį, sandorį planuojama užbaigti artimiausiu metu. „Akropolis Group“ ir „Galio Group“ yra susiję asmenys, turintys tuos pačius naudos gavėjus – Nerijų Numą ir Igną Dilį.
„Šis žingsnis „Akropolis Group“ bendrovei leis reikšmingai padidinti ir diversifikuoti valdomo nekilnojamojo turto (NT) portfelį bei sustiprinti NT projektų valdymo ir vystymo kompetencijas“, – pranešime cituojama „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.
Pranešime teigiama, kad užbaigus sandorį, bendrovės „Akropolis Group“ valdomo NT portfelio vertė išaugs apie 30 proc. – nuo 1,1 mlrd. iki 1,4 mlrd. eurų, o pajamas generuojančių NT objektų skaičius padidės nuo 5 iki 60 vienetų.
„Akropolis Group“ valdo penkis prekybos ir pramogų centrus: tris Lietuvoje – Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose veikiančius „Akropolius“, du Latvijoje – „Akropole Riga“ ir „Akropole Alfa“ šalies sostinėje Rygoje.
NT plėtros bendrovė „Galio Group“ beveik 20 metų užsiima komercinio ir gyvenamojo NT projektų vystymu ir valdymu Baltijos regione, bendrovės valdomo turto vertė viršija 300 mln. eurų.
Pasak pranešimo, užbaigus akcijų įsigijimo sandorį pokyčiai „Galio Group“ valdymo struktūroje ir vadovybėje nėra planuojami. Bendrovė pagal numatytus planus toliau aktyviai vystys NT projektus, tarp kurių yra ir šiuo metu plėtojami „reVINGIO“ bei „Mosso“ gyvenamieji projektai Vilniuje.
Bendrovės „Galio Group“ konsoliduotos pajamos 2024 m. siekė 31 mln. eurų, konsoliduotas pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) – 17 mln. eurų. Konsoliduotos „Akropolis Group“ pajamos 2024 m. sudarė 125 mln. eurų, EBITDA – 88 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!