Papuošalus „Akropolio“ juvelyrui nunešusios lietuvės pakraupo: taip jų ir neatgavo

Ne viena moteris nukentėjo nuo Pauliaus Špūros.
Prakalbo apie prarastus aukso gaminius
Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Aferistai! Sukčiai! Apgavikai!“ skelbiama, kad moterys, atnešusios aukso gaminius taisyti į „Aukso invest“ parduotuvę, jų taip ir neatgauna. Parduotuvės savininkas dingo ir nebeatsako į skambučius bei žinutes.
Viena iš pirmųjų savo patirtimi pasidalijo Ilona Roževič.
„Mano asmeninė patirtis su #AUKSOINVEST AKROPOLIS Pauliumi Špūru.
2025 m. liepos 31 d. šiam asmeniui perdaviau savo auksinę grandinėlę sutaisymui. Nuo to laiko daiktas man negrąžintas. Su juo susisiekti nepavyksta – į skambučius ir žinutes neatsako. O JEI PAKELIA RAGELĮ SIUNČIA N….
Pagal turimą informaciją šiuo metu jis yra užsienyje (Turkijoje).
Turiu duomenų, kad galėjo būti pasisavinta ir didesnė pinigų suma iš įmonės kasos, todėl raginčiau visus, kurie turėjo reikalų su „Aukso invest“, pasitikrinti savo situaciją ir būti budriems.
Aš šiuo metu rengiu pareiškimą teisėsaugai. Jei yra daugiau nukentėjusių, raginu kreiptis į atitinkamas institucijas. policijoje jau yra keli surašyti pareiškimai“, – rašė ji.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Ilona, ji teigė, kad buvo viena iš pirmųjų, viešai pasidalijusių informacija apie galimą nukentėjimą nuo P. Špūros.
„Kai važiavome rašyti pareiškimo, mūsų pareiškimas buvo antras, o po keturių dienų jų, man atrodo, jau padaugėjo penkis kartus. Šiuo metu mes su merginomis sukūrėme bendrą susirašinėjimo grupę, kurioje bandome išsiaiškinti, kaip atgauti savo turtą“, – teigė moteris.
Pasak jos, uždarame susirašinėjime jau dalyvauja 22 merginos.
Kita mergina naujienų portalui tv3.lt taip pat papasakojo apie savo situaciją.
Pasak moters, juvelyras pažadėjo, kad jos gaminį grąžins rugsėjo 15 d., tačiau tą dieną neatsakė į jos žinutes.
„2025-08-25 aš pridaviau taisyti gaminį. Artėjant terminui parašiau, ar galėsiu atsiimti gaminį. Man nurodė, kad tai galima padaryti rugsėjo 15 d. Paklausė, kur man patogiau. Tačiau tą dieną nebeatsiliepė ir neatsakė į SMS. Tą dieną sunerimau ir pradėjau ieškoti informacijos.
Radau postus, supratau, kad čia jau įklimpom. Tą patį vakarą parašiau pareiškimą ir šiandien sulaukiau skambučio iš policijos, rytoj turėsiu atvykti. Tiesa, vakar paskambino juvelyras, pažadėjo pirmadienį grąžinti gaminį. Negaliu pasakyti, ar tai tik žodžiai, ar taip ir bus. Tikiuosi, kad nugalės sveikas protas“, – pasakojo moteris.
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Vilniaus „Akropolio“ atstovais, kurie pakomentavo šią situaciją.
Apgailestauja
Komentarą dėl šios situacijos pateikė Paulius Pocius, „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas.
„Labai apgailestaujame dėl situacijos, į kurią pateko žmonės, patikėję savo juvelyrinius dirbinius remontui. Suprantame, kad tai sukelia daug nerimo ir nepatogumų. Vis tik „Akropolis Group“ nedalyvauja nuomininkų ir jų subnuomininkų santykiuose su klientais, todėl negali įtakoti ar kontroliuoti jų įsipareigojimų vykdymo. Kiekvienas prekybos centro nuomininkas – konkreti parduotuvė ar paslaugų teikėjas – prisiima atsakomybę už tinkamą klientų aptarnavimą, teikiamų paslaugų ar siūlomų prekių kokybę ir įsipareigojimų klientams vykdymą.
„Aukso Invest“ Vilniaus „Akropolyje“ veikė kaip subnuomininkas – patalpas ši bendrovė nuomojosi iš prekybos ir pramogų centre įsikūrusio nuomininko „Laikrodžių taisykla“. Šiuo metu „Laikrodžių taisykla“ jau yra nutraukusi subnuomos santykius su „Aukso Invest“, todėl ši įmonė „Akropolyje“ nebeveikia.
Nukentėjusiuosius raginame kreiptis į policiją dėl galimai nesąžiningos pardavėjo veiklos ir nuostolių atlyginimo“, – kalbėjo P. Pocius.
Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis taip pat pakomentavo šią situaciją.
„Kiekvienas pareiškimas ar pranešimas yra individualus ir atskiras. Nesu su jais susipažinęs. Negaliu komentuoti vykstančio ikiteisminio tyrimo.
Dėl „Aukso invest“ šiemet yra gauti 22 pranešimai ir pradėta 10 ikiteisminių tyrimų dėl sukčiavimo“, – naujienų portalui tv3.lt sakė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!