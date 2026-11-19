Tačiau jis pabrėžė, kad Vašingtonas taip pat turi ginti savo interesus.
„Jungtinėms Valstijoms tokios saugumo garantijos, kokias numato 5-asis straipsnis, būtų tikrai labai didelis įsipareigojimas. Manau, kad prezidentas Trumpas yra pasirengęs tai svarstyti, tačiau, savaime suprantama, toks sprendimas turi atitikti ir Amerikos interesus“, – per spaudos konferenciją sakė J. Kushneris.
JAV prezidento D. Trumpo specialieji pasiuntiniai J. Kushneris ir Steve‘as Witkoffas ketvirtadienį dalyvauja Vokietijos sostinėje Berlyne vykstančiame „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos šalių lyderiais.
J. Kushneris ketvirtadienį taip pat teigė, kad „mums pavyko įtikinti rusus priimti šią idėją – kad bet kokios saugumo garantijos Ukrainai būtų grindžiamos 5-uoju straipsniu“.
Pasak jo, tai dera su Maskvos siekiu ateityje, pasibaigus šiam konfliktui, „nebekariauti naujo karo“. Vis dėlto jis pripažino, kad esama skepticizmo dėl tokios Rusijos pozicijos.
J. Kushneris pabrėžė, kad svarbu užtikrinti, jog bet kokio pasiekto susitarimo būtų laikomasi, jo laikymasis – prižiūrimas, o už pažeidimus būtų numatytos pasekmės. Jis pridūrė, kad šiuo klausimu dar reikia daug nuveikti.
„Norinčiųjų koalicijos“ viršūnių susitikimą kartu surengė Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos lyderiai. Jis įvyko netrukus po beprecedenčių trišalių D. Trumpo, Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo derybų Kinijoje.
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