„Atsižvelgdamas į maksimalistinį Rusijos pozicijos pobūdį, manau, kad mums reikia iš naujo iškelti klausimą dėl Ukrainos stojimo į NATO“, – sakė E. Macronas Berlyne.
„Kiekvienas, kas turi galimybių suteikti priemonių Ukrainos piliečių gynybai ir apsaugai, privalo tai padaryti dabar“, – tvirtino jis, pridurdamas, kad prioritetas turėtų būti skirtas priešraketinėms sistemoms ir raketų bei dronų perėmimo priemonėms.
Friedrichas Merzas: sąjungininkai nori derėtis su Rusija kaip komanda kartu su Kyjivu ir Vašingtonu
Ukrainos sąjungininkai nori veikti kaip viena komanda kartu su Kyjivu ir Vašingtonu, kai vyks derybos su Rusija dėl karo Ukrainoje užbaigimo, ketvirtadienį pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
„Kaip Norinčiųjų koalicija, šiandien kartu aiškiai pareiškėme, kad palankiai vertiname Jungtinių Valstijų žingsnį inicijuoti naujas derybas su Rusija“, – sakė F. Merzas po to, kai Ukrainos rėmėjai surengė derybas Berlyne.
„Norime dalyvauti šiose derybose. Norime tai daryti kaip komanda kartu su Kyjivu ir Vašingtonu“, – pridūrė jis.
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