D. Trumpas taip pat pažymėjo, kad sutinka su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, jog JAV neturėtų priimti sprendimų dėl Ukrainos be pačios Ukrainos.
„Prezidentas (Trumpas – red. past.) sakė, kad sutinka su tuo ir to nedarys. Vis dėlto visame pasaulyje buvo pastebėtas jo šiltas Putino priėmimas – iš esmės, žinote, susitikimas su autoritariniu lyderiu ir Ukrainos pašalinimas iš proceso“, – sako G. Gutierrezas.
D. Trumpas esą nurodė, kad V. Putinas buvo labai supykęs dėl Ukrainos smūgio Krymo tiltui.
„Trys nevykėliai“: ukrainiečiai šaiposi iš Trumpo, Putino ir Xi Jinpingo susitikimo, dronams atakuojant Kyjivą
Ketvirtadienį Rusijos dronams atakuojant Kyjivą, vietos gyventojai griežtai pasisakė apie tai, kuo baigsis Kinijoje surengtas istorinis Vladimiro Putino, Xi Jinpingo ir Donaldo Trumpo susitikimas. Ukraina buvo įtraukta į temų sąrašą, tačiau jai nebuvo atstovaujama.
„Turint omenyje, kad Trumpas yra Putino sąjungininkas ir nepalaiko Ukrainos, nemanau, kad esama konstruktyvumo ar kad bus pasiekta kažkas teigiamo mums“, – naujienų agentūrai AFP sakė 49-erių karo veteranas Olegas Obuchovskis.
Trims lyderiams susirinkus pietiniame Kinijos mieste Šendžene, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankėsi Berlyne, vildamasis sutelkti pagrindinių Kyjivo rėmėjų paramą.
Nors trys lyderiai pasirašė „taikos deklaraciją“, Kyjivo gatvėse visu smarkumu buvo juntama jau beveik penkerius metus trunkanti Rusijos invazija.
Per dieninę dronų ataką miesto centre žuvo žmogus. Taip pat pranešta apie apgadintą Nyderlandų ambasadą ir žymią katedrą. AFP žurnalistai Kyjive visą dieną girdėjo sprogimus.
„Tai neteisinga“, – nurodė 68-erių Gennadijus Bystruchinas, kalbėdamas apie trijų lyderių diskusijas apie Ukrainą.
„Jie nori padalyti visą pasaulį (...). Visi jie kuria blogį“, – teigė jis ir pavadino lyderius „trimis nevykėliais“.
„Nesąmonė“
Šendžene V. Putinas, D. Trumpas ir Xi Jinpingas – visiems jiems yra daugiau nei 70 m. – pabrėžė „istorinį“ 80 minučių trukmės susitikimo pobūdį.
Tačiau analitikai teigė, kad šis susitikimas buvo veikiau simbolinis nei turiningas.
Europa ir Ukraina baiminosi, kad V. Putinas norės paversti viršūnių susitikimą „naująja Jalta“ – tai nuoroda į 1945 m. vykusį viršūnių susitikimą, kuriame Europa buvo padalyta į įtakos sferas, taip paruošiant dirvą Šaltajam karui.
Kyjive gyvenanti 28-erių psichologė Alina į šiuos įvykius nekreipė dėmesio.
„Visiškai nustojau skaityti naujienas. Man tapo daug lengviau tiesiog nukreipti dėmesį kitur ir net nežinoti, kas su kuo susitinka, kaip tai vyksta ir ar verta turėti vilties“, – AFP sakė ji.
2022 m. prasidėjusi Rusijos invazija sukėlė kruviniausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Šimtai tūkstančių žmonių žuvo, o dar milijonai buvo priversti palikti savo namus Ukrainos pietuose ir rytuose.
Po derybų Kinijoje V. Putinas paragino Kyjivą atsisakyti teritorijų rytinėje Donecko srityje. Maskva šias teritorijas laiko savomis ir yra pažadėjusi jas užimti mūšio lauke arba per derybas.
Nors trys lyderiai save pristato kaip trijų galingiausių pasaulio valstybių vadovus, daugelis Kyjivo gyventojų jų susitikimą vertino pašaipiai.
„Jie nieko nesprendžia. Tai ne Jaltos konferencija“, – teigė O. Obuchovskis.
V. Putino pažadai užimti „Kyjivą per tris dienas dabar tęsiasi jau penktus metus“, – pridūrė jis.
„Trumpas turi Iraną, Xi turi Taivaną. Ką jie apskritai gali nuspręsti? Tai nesąmonė“, – sakė karo veteranas.
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