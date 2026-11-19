Ketvirtadienį, lapkričio 19-ąją, Kinijoje vykstančio vizito metu D. Trumpas susitiko su V. Putinu. Vaizdo įraše užfiksuota, kaip JAV prezidentas įžengia į patalpą, pamato jo laukiantį Rusijos vadovą ir, rodydamas į jį, juokais paklausia: „Kas jis?“
Trumpo žodžiai įsiutino žmones
Netrukus pats ir atsako: „Jis mano draugas.“ Šiuos žodžius D. Trumpas ištarė šypsodamasis.
Šis susitikimas vyko platesnio trijų valstybių vadovų – D. Trumpo, V. Putino ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo – susitikimo kontekste. Jo metu ketinta aptarti branduolinės ginkluotės kontrolės klausimus bei karus Ukrainoje ir Irane.
Vis dėlto šilti JAV prezidento žodžiai Rusijos vadovui sulaukė kritikos Lenkijoje. Šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas socialiniame tinkle „X“ į D. Trumpo pareiškimą sureagavo trumpai, bet iškalbingai: „Dieve, apsaugok mus nuo tokių draugų.“
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis taip pat suabejojo, kokią reikšmę tokia Vašingtono laikysena turi sąjungininkams. Jis iškėlė klausimą, su kuo D. Trumpas iš tiesų yra artimesnis – su V. Putinu ar Lenkijos prezidentu.
„Kyla klausimas: su kuo jis labiau draugauja – su Putinu ar mūsų prezidentu? O ką jis darytų, jei reikėtų rinktis? Kurį draugą pasirinktų?“ – žurnalistų klausė R. Sikorskis.
Vaizdo įrašui išplitus socialiniuose tinkluose, po juo pasipylė ir internautų reakcijos.
„Šlykštu“, – trumpai savo reakciją išreiškė vienas komentatorius.
„Kiekvienas amerikietis turėtų jausti didžiulę gėdą matydamas tokius vaizdus“, – rašė kitas.
„Suraskite žmogų, kuris jus pasitiktų taip, kaip Donaldas Trumpas pasitinka Vladimirą Putiną“, – ironizavo kitas komentatorius.