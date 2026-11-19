„Diskusija vyko visiškai atviroje atmosferoje, o tai leido mums geriau suprasti vieniems kitus. Apskritai ji buvo labai naudinga“, – po trišalių derybų žiniasklaidos atstovams sakė V. Putinas.
Putinas: Rusijai, Kinijai ir JAV tenka bendra atsakomybė už tarptautinę taiką ir saugumą
Kinijos mieste Šendžene ketvirtadienį prasidėjo istorinis JAV prezidento Donaldo Trumpo, Kinijos prezidento Xi Jinpingo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino trišalis susitikimas. Susitikimo pradžioje Rusijos prezidentas pareiškė, kad Rusijai, Kinijai ir Jungtinėms Valstijoms „tenka bendra atsakomybė už tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą“.
„Mūsų šalys turi daug bendrų interesų sprendžiant regioninius konfliktus, įskaitant, žinoma, konfliktą Ukrainoje“, – sakė V. Putinas.
Jis pridūrė, kad šį klausimą aptarė per atskirus susitikimus su Xi Jinpingu trečiadienį ir D. Trumpu ketvirtadienį.
D. Trumpas savo ruožtu patvirtino su Rusijos ir Kinijos lyderiais aptarsiąs karą Ukrainoje.
„Aptarsime Rusijos ir Ukrainos karą“, – prasidėjus beprecedenčiam trišaliam susitikimui Šendžene pareiškė JAV prezidentas.
Kaip skelbta, susitikimo darbotvarkėje – branduoliniai ginklai ir karai Ukrainoje bei Irane.
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