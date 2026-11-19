Per Kinijoje vykstantį APEC viršūnių susitikimą sakydamas kalbą Australijos premjeras tiesiogiai kreipėsi į Kremliaus diktatorių.
„Ir aš labai tiesiai sakau prezidentui V. Putinui: baikite savo karą, baikite jį dabar“, – pareiškė A. Albanese.
Žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad tokia griežta retorika yra gana drąsus Australijos ministro pirmininko žingsnis, nes paprastai savo pasisakymuose jis būna atsargesnis.
Pasaulinei prekybai didelių problemų kelia dvi priežastys
A. Albanese aiškiai pabrėžė, kad šiuo metu pasaulinei prekybai didelių problemų kelia dvi priežastys – karas Ukrainoje ir konfliktas Artimuosiuose Rytuose.
Pasak Australijos ministro pirmininko, padėtis Artimuosiuose Rytuose tiesiogiai paveikė pasaulinę infliaciją ir lėmė spartų pragyvenimo išlaidų augimą beveik visose pasaulio šalyse. Tokį patį poveikį daro ir karas Ukrainoje.
Šiandien, lapkričio 19 dieną, Kinijoje įvyko trišalis Kinijos vadovo Xi Jinpingo, JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas.
Trijų šalių lyderiai jau išsakė pirmuosius pareiškimus, dalis jų buvo susiję su karu Ukrainoje.
Xi Jinpingas paragino visiškai uždrausti branduolinius ginklus ir juos sunaikinti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.