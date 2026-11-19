„Nuo šiandien, lapkričio 19 dienos, Fortunatas Dirginčius grąžinamas į Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pareigas“, – savo „Facebook“ paskyroje skelbia NMA.
Kaip BNS sakė žemės ūkio ministro patarėjas Justas Jaskonis, toks sprendimas priimtas išvadas pateikus prieš mėnesį sudarytai darbo grupei, kuri rekomenduoja F. Dirginčiui skirti tarnybinę nuobaudą – dėl jos spręs ministras Kęstutis Mažeika.
„Prieš gerą mėnesį ministras sudarė darbo grupę dėl tarnybinio nusižengimo. Darbo grupė pagaliau baigė darbą ir surašė išvadą. Ta išvada rekomenduoja skirti tarnybinę nuobaudą. Ir pagal teisės aktus, kai darbo grupė baigia darbą, nušalinimas automatiškai išnyksta“, – BNS aiškino J. Jaskonis.
Pasak jo, darbo grupė nustatė pažeidimų, tačiau jis jų nedetalizavo, jos išvados nėra viešos.
„Nėra kažkokie ten nei finansiniai nusižengimai, labiau vadybiniai. Nesukoordinuota, dar kažkas, neužtikrinta, kas vadovui priklauso“, – sakė ministro patarėjas.
Kaip rašė BNS, Žemės ūkio ministerijai rugsėjį pradėjus vidinį tyrimą dėl NMA vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo F. Dirginčius tuomet BNS teigė pats pastebėjęs galimas rizikas dėl skaidrumo skirstant finansavimą, žadėjo bendradarbiauti su ministerija.
Tyrimo komisija turėjo įvertinti F. Dirginčiaus veiksmus užtikrinant vidaus kontrolę bei skaidrią institucijos veiklą ir pateikti motyvuotą išvadą.
BNS rašė, kad Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją NMA pareigūnai atliko kratą F. Dirginčiaus kabinete, jam suteiktas liudytojo statusas.
Be to, teismas rugsėjo viduryje nuo pareigų nušalino NMA direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką, jam skirtos kardomosios priemonės.
Teisėsauga savo veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims.
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