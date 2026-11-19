Kreipdamasi į konferencijos dalyvius, D. Nausėdienė pabrėžė, kad dirbtinis intelektas ir kitos sparčiai besivystančios technologijos atveria naujų galimybių švietimui, tačiau jų plėtra privalo būti atsakinga ir grįsta žmogaus gerovės bei universalių vertybių apsauga.
„Technologijos, virstančios superintelektu, turi užtikrinti žmonijos gerovę, o ne atvirkščiai. Turime kurti saugią ir veiksmingą aplinką, kurioje kiekvienas vaikas galėtų augti, tobulėti ir visapusiškai atskleisti savo potencialą“, – pranešime cituojama D. Nausėdienė.
Jis atkreipė dėmesį, kad nepaisant technologijų teikiamų galimybių, didėja ir grėsmės vaikų saugumui bei gerovei. Kibernetinės patyčios, išnaudojimas, skaitmeninės manipuliacijos, priklausomybė nuo ekranų ir dezinformacija daro poveikį vaikų emocinei, intelektinei ir socialinei raidai. Todėl, pasak jos, būtina stiprinti vaikų, tėvų ir mokytojų gebėjimą kritiškai vertinti skaitmeninę aplinką.
D. Nausėdienė taip pat akcentavo mokytojų vaidmenį, teigdama, kad technologijos turi padėti kurti įtraukesnę, individualius mokinių poreikius atliepiančią ugdymo aplinką, tačiau negali pakeisti pedagogo. Jos teigimu, technologijos turėtų tapti mokymosi priemone, padedančia atskleisti vaikų gebėjimus ir ugdyti kūrybiškumą.
Renginio metu pirmoji ponia taip pat pristatė Lietuvos patirtį plėtojant švietimo technologijų ekosistemą, kurioje bendradarbiauja valstybė, verslas, startuoliai ir akademinė bendruomenė. Nuo vietinių klasių iki pasaulinės arenos.
Kalbėdama apie Lietuvos solidarumą su Ukraina, D. Nausėdienė pažymėjo, kad prieiga prie lietuviškų švietimo technologijų platformų padeda Ukrainos mokiniams ir mokytojams tęsti mokymąsi karo sąlygomis ir prisideda prie atsparesnės, modernios Ukrainos kūrimo.
Pirmoji ponia pabrėžė, kad vaikų saugumas skaitmeninėje erdvėje turi tapti bendru tarptautiniu prioritetu. Jos teigimu, Lietuva siekia stiprinti šios srities darbotvarkę Europos Sąjungoje ir, pirmininkaudama ES Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį, ketina aktyviai kelti vaikų apsaugos skaitmeniniame pasaulyje klausimus.
Gegužę Vilniuje numatoma surengti aukšto lygio diskusiją, skirtą bendriems europiniams sprendimams vaikų saugumui internete stiprinti.
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