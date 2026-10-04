Diana Nausėdienė susitiko su Melania Trump: štai kaip pasipuošė šįkart

D. Nausėdienė padėkojo JAV pirmajai poniai už iniciatyvą „Fostering the Future Together“, kurioje pati aktyviai dalyvauja, subūrusią pasaulio lyderių sutuoktinius bendram dialogui apie vaikų gerovę ir saugumą skaitmeniniame amžiuje, rašoma lrp.lt.
Pirmoji ponia taip pat pasidžiaugė M. Trump lyderyste telkiant tarptautinę bendruomenę ir skiriamu dėmesiu iššūkiams, kuriuos vaikams ir jaunimui kelia sparčiai besikeičianti skaitmeninė aplinka.
D. Nausėdienė Niujorke vykusiame renginyje akcentavo būtinybę stiprinti vaikų skaitmeninį raštingumą, kritinį mąstymą ir atsparumą, kartu užtikrinant jų saugumą ir emocinę gerovę.
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