Jis truko maždaug pusantros valandos.
Susitikimo pradžioje D. Trumpas pareiškė, kad šis „istorinis viršūnių susitikimas“ suteikia Jungtinėms Valstijoms, Kinijai ir Rusijai galimybę „ieškoti naujų galimybių ir būdų“ spręsti įvairius „labai svarbius klausimus“.
Jis teigė, kad visi susitikimo dalyviai norėjo „sukurti geresnę ateitį mums visiems“.
Kinijos mieste Šendžene ketvirtadienį vyksta istorinis JAV prezidento Donaldo Trumpo, Kinijos prezidento Xi Jinpingo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino trišalis susitikimas. D. Trumpas pareiškė pasirinkęs kitokią užsienio politikos kryptį ir pakartojo Xi Jinpingo pabrėžtą bendrą lyderių atsakomybę palaikyti dialogą, praneša CNN.
Šiltai atsiliepdamas apie Kinijos lyderį Xi Jinpingą ir Rusijos lyderį V. Putiną, į kurį kreipėsi vardu, D. Trumpas sakė manantis, kad dialogas su JAV priešininkais gali duoti rezultatų.
„Būdami trijų didžiausių pasaulio valstybių prezidentai, turime ypatingą atsakomybę palaikyti atvirą, pagarbų ir konstruktyvų dialogą klausimais, kurie turi įtakos ne tik mūsų žmonėms, bet ir visai planetai“, – istorinių derybų pradžioje sakė D. Trumpas.
„Ankstesni lyderiai pernelyg dažnai vengdavo kalbėtis su valstybėmis, su kuriomis nesutarė, o mes laikomės priešingos pozicijos ir esame įsitikinę, kad elgiamės teisingai“, – pridūrė jis.
D. Trumpas pareiškė, kad atsisakymas kalbėtis su lyderiais, su kuriais nesutariama, niekada neišsprendė jokių problemų.
„Atsisakant galimybių bendrauti ir kalbėtis kartu niekada nebuvo pasiekta taika. Mes renkamės kitą kelią“, – sakė jis.
D. Trumpas teigė, kad per viršūnių susitikimą bus aptariamas branduolinis nusiginklavimas, nors pripažino, kad įtikinti valstybę atsisakyti savo ginklų būtų sunku.
„Kai jau turi branduolinių ginklų, labai sunku jų atsisakyti. Toks jau gyvenimas“, – sakė jis.
D. Trumpas taip pat išreiškė optimizmą, kad Rusijos karo prieš Ukrainą pabaiga gali būti arti.
„Manau, kad reikalai juda į priekį. Manau, kad jis (V. Putinas – ELTA) ir, tikiuosi, kita pusė taip pat norėtų, kad šis karas baigtųsi“, – sakė D. Trumpas.
Nors didelių proveržių per šiandienos susitikimą nesitikima, JAV prezidentas teigė, kad jie įmanomi.
„Pažiūrėkime, ar pavyks ką nors nuveikti“, – sakė jis prieš žurnalistams paliekant salę ir prasidedant susitikimui.
Save sumaniu derybininku laikančiam D. Trumpui šis trišalis susitikimas taps jo reputacijos išbandymu, tačiau ekspertai didelio proveržio šiame susitikime nesitiki.
Putinas: Rusijai, Kinijai ir JAV tenka bendra atsakomybė už tarptautinę taiką ir saugumą
Susitikimo pradžioje Rusijos vadovas pareiškė, kad Rusijai, Kinijai ir Jungtinėms Valstijoms „tenka bendra atsakomybė už tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą“.
„Mūsų šalys turi daug bendrų interesų sprendžiant regioninius konfliktus, įskaitant, žinoma, konfliktą Ukrainoje“, – sakė V. Putinas.
„Esu įsitikinęs, kad Rusija, JAV ir Kinija, mūsų tautos, gali svariai prisidėti prie taikos ir stabilumo stiprinimo visame pasaulyje, jei konstruktyviai bendradarbiausime remdamiesi abipuse pagarba, lygiateisiškumu ir interesų pusiausvyra“, – aiškino jis.
Xi Jinpingas: būtina dėti visas pastangas užkirsti kelią branduoliniam karui
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pareiškė, kad „būtina dėti visas pastangas užkirsti kelią branduoliniam karui“, ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.
Tokius komentarus jis išsakė susitikęs su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
„Branduolinio karo neįmanoma laimėti ir jis niekada neturi kilti. Būtina dėti visas pastangas užkirsti kelią branduoliniam karui, laikytis Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir išlaikyti pasaulinį strateginį stabilumą“, – sakė Xi Jinpingas, kurio pranešimą prieš derybas citavo Kinijos naujienų agentūra „Xinhua“.
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