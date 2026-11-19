Šendženas, Kinija, lapkričio 19 d. (AFP-BNS). JAV, Rusija ir Kinija turi „unikalias galimybes“ aptarti branduolinių ginklų atsargų mažinimą, ketvirtadienį Šendžene prasidedant deryboms su Kinijos ir Rusijos vadovais pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
„Būdamos tris didžiausios pasaulyje branduolinės valstybės, JAV, Rusija ir Kinija turi unikalias galimybes aptarti, kaip sumažinti branduolinių ginklų skaičių Žemėje ir sumažinti riziką, kad šie ginklai kada nors bus panaudoti“, – sakė D. Trumpas, pridurdamas, kad tai padaryti yra „labai sunku“.
Istorinis Trumpo, Xi Jinpingo ir Putino susitikimas
Kinijos Šendženo mieste ketvirtadienį prasidėjo istorinis JAV prezidento Donaldo Trumpo, Kinijos prezidento Xi Jinpingo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino trišalis susitikimas. Jo darbotvarkėje – branduoliniai ginklai ir karai Ukrainoje bei Irane.
Šis susitikimas gali tapti lūžio tašku pasaulio istorijoje arba greitai pamiršima proga kartu nusifotografuoti, rašo naujienų agentūra AP.
Save sumaniu derybininku laikančiam D. Trumpui šis trišalis susitikimas taps jo reputacijos išbandymu. JAV prezidentas susitikimą su Xi Jinpingu ir V. Putinu – dviem pagrindiniais Jungtinių Valstijų varžovais – pristatė kaip galimybę susitarti dėl branduolinių ginklų kontrolės taisyklių ir pradėti spręsti karus Ukrainoje bei Irane.
Ekspertai didelio proveržio šiame susitikime nesitiki.
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