JAV, Kinijos ir Rusijos lyderiai susitinka Šendžene, APEC viršūnių susitikimo kuluaruose.
Išankstiniai pranešimai leido manyti, kad trišaliame susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama branduolinių ginklų platinimo mažinimui.
Štai kas bus aptariama
Vis dėlto D. Trumpas jau užsiminė, kad po atskirų susitikimų su Xi Jinpingu ir V. Putinu derybose gali būti aptariamas ir karas Irane, degalų tiekimo per Hormuzo sąsiaurį atkūrimas, karas Ukrainoje bei kiti klausimai.
Kritikai nuogąstauja, kad šis susitikimas žymi sugrįžimą prie didžiųjų pasaulio valstybių diplomatijos, kokios nebuvo nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Baiminamasi, kad dėl to didžiosios valstybės gali sudaryti susitarimus mažesniųjų šalių interesų sąskaita.
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