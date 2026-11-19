Tokius komentarus jis išsakė susitikęs su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
„Branduolinio karo neįmanoma laimėti ir jis niekada neturi kilti. Būtina dėti visas pastangas užkirsti kelią branduoliniam karui, laikytis Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir išlaikyti pasaulinį strateginį stabilumą“, – sakė Xi Jinpingas, kurio pranešimą prieš derybas citavo Kinijos naujienų agentūra „Xinhua“.
Istorinis Trumpo, Xi Jinpingo ir Putino susitikimas
Kinijos Šendženo mieste ketvirtadienį prasidėjo istorinis JAV prezidento Donaldo Trumpo, Kinijos prezidento Xi Jinpingo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino trišalis susitikimas. Jo darbotvarkėje – branduoliniai ginklai ir karai Ukrainoje bei Irane.
Šis susitikimas gali tapti lūžio tašku pasaulio istorijoje arba greitai pamiršima proga kartu nusifotografuoti, rašo naujienų agentūra AP.
Save sumaniu derybininku laikančiam D. Trumpui šis trišalis susitikimas taps jo reputacijos išbandymu. JAV prezidentas susitikimą su Xi Jinpingu ir V. Putinu – dviem pagrindiniais Jungtinių Valstijų varžovais – pristatė kaip galimybę susitarti dėl branduolinių ginklų kontrolės taisyklių ir pradėti spręsti karus Ukrainoje bei Irane.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.