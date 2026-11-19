„Trys valstybių vadovai išsamiai pasikeitė nuomonėmis apie dabartinę tarptautinę padėtį ir įsipareigojo palaikyti strateginį stabilumą bei tarptautinį saugumą“, – teigiama po susitikimo Šendžene išplatintame bendrame pareiškime.
Dokumente sakoma, kad, būdamos nuolatinėmis Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos narėmis, Kinija, Rusija ir JAV įsipareigojo reformuoti šią organizaciją, kad ji galėtų veiksmingiau reaguoti į pasaulinius iššūkius ir atitiktų savo esminę tarptautinės taikos bei saugumo palaikymo misiją.
Trys šalys taip pat planuoja didinti „rafinuotų naftos produktų“ gamybą ir tiekimą „visų tautų labui“.
Kinija, Rusija ir JAV ketvirtadienį pareiškė esančios „įsipareigojusios skatinti Jungtinių Tautų (JT) reformą, kad organizacija galėtų veiksmingiau spręsti pasaulinius iššūkius ir vykdyti savo esminę misiją – palaikyti tarptautinę taiką bei saugumą“.
Jos dar kartą patvirtino stabilių energijos srautų svarbą.
Paskelbė deklaraciją
Remiantis dokumentu, Xi Jinpingas, D. Trumpas ir V. Putinas pripažino, kad „valstybės sutikimo principas ir pagarba valstybės pareigūnų imunitetams yra itin svarbūs“, ir sutarė, kad Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) bei kitos panašios institucijos „neturi piktnaudžiauti savo jurisdikcija“.
Valstybių vadovai galiausiai pabrėžė, kad „branduolinio karo neįmanoma laimėti ir jis niekada neturi būti pradėtas“.
Šios trys šalys pažadėjo vesti dialogą dėl branduolinės rizikos mažinimo ir branduolinių ginklų platinimo prevencijos.
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