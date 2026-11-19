Ukrainiečių ministras pažymėjo, kad V. Putinui laikas pabusti ir nutraukti karą prieš Ukrainą, nes jo jis niekada nelaimės.
„Šendženas – tai ne ta Jalta, apie kurią svajoja Putinas. Tuo tarpu Rusija praktiškai prarado savo tiltą į tikrąją Jaltą okupuotame Ukrainos Kryme. Jam laikas prabusti, nusileisti ant žemės ir nutraukti karą, kurio jis niekada negalės laimėti“, – sako jis.
Putinas apkaltino Europos šalis „politine diarėja“ ir pareiškė norįs matyti jų valdžioje kitus lyderius
Europa negalės atkurti santykių su Rusija, kol kai kurių šalių valdžioje bus dabartiniai vadovai, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas; jį citavo „The Moscow Times“.
„Nepasikeitus politiniam elitui kai kuriose Europos šalyse, tikriausiai bus neįmanoma nieko padaryti, kad santykiai būtų visiškai normalizuoti“, – sakė jis.
V. Putinas sukritikavo Europos lyderių pareiškimus apie Rusijos keliamą grėsmę. „Reikia baigti šią politinę diarėją. Ką jie ten kalba apie kažkokius išpuolius prieš Europą? Juk visi supranta, kad mes nesiekiame karo su Europa. Kas čia per nesąmonės?“ – piktinosi jis.
Taip pat V. Putinas pranešė, kad Maskva diplomatiniais kanalais pasiūlė europiečiams atvykti į Rusiją ir išdėstyti savo poziciją dėl saugumo užtikrinimo regione. Pasak jo, nuo to priklausys Europos dalyvavimas sprendžiant Ukrainos konfliktą.
„Mes turime suprasti, su kokia pozicija Europa ateis į šias derybas... O po to nuspręsime, kokiu formatu tęsime dialogą su Ukraina“, – patikslino V. Putinas.
Kartu jis pabrėžė, kad Rusija ir toliau prieštarauja bet kokių užsienio karių dislokavimui Ukrainoje, ir išreiškė nepasitenkinimą tuo, kad ES nuolat žada juos ten pasiųsti pasibaigus karui.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte jau seniai ragina Aljanso nares ruoštis galimam karui su Rusija 2028–2029 metais. Apie tokį scenarijų taip pat įspėjo Europos šalių lyderiai, kariuomenių vadai ir specialiosios tarnybos, kaip orientacinę datą nurodydami 2030 metus.
JAV žvalgybos atstovai taip pat teigė, kad V. Putinas rengiasi „išbandyti NATO ryžtą“, surengdamas „riboto masto puolimą“ prieš vieną iš Aljanso rytinio flango valstybių.
Atsižvelgdamos į šią grėsmę, Prancūzija, Lenkija ir Lietuva pradėjo rengti karines pratybas, per kurias mokomasi atremti galimą Rusijos mėginimą sausumos koridoriumi prasiveržti į Kaliningrado sritį. NATO taip pat nusprendė įdiegti naują vadovavimo sistemą, kuri leistų greičiau permesti pajėgas į Estiją ir Latviją užpuolimo atveju.
JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikų vertinimu, Rusijoje šiuo metu vyksta „nulinis pasirengimo konflikto su Aljansu etapas“, per kurį Maskva intensyvina hibridines operacijas Europoje.
Rugpjūtį Rusijos teritorijos palydovinėse nuotraukose buvo aptikta 10 naujų dronų paleidimo bazių netoli NATO valstybių sienų.
Tuo metu „The New York Times“ šaltinių teigimu, per slaptą pasitarimą 2025 m. gruodį V. Putinas iškėlė specialiosioms tarnyboms ir kariuomenei užduotį „sužlugdyti NATO ir ES iš vidaus“.
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