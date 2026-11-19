Užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį konservatoriai apkaltino dirbant kinams ir sulaužius net 4 priesaikas Lietuvai. Taip audringai konservatoriai užsipuolė ministrą, dėl noro normalizuoti santykius su kinais, ir ketinimų galbūt keisti Taivano atstovybės Vilniuje pavadinimą. Ministras pirštu baksnojo į Gabrieliaus Landsbergio padarytas klaidas. Emocijos persikėlė ir į pagrindinę Seimo salę, kur konservatorė Sejonienė į valdančiųjų pusę nukreipė nepadorų gestą.
Dvi mįslingos mirtys Ukmergėje. Viename bute rasti jau irti pradėję 45-erių metų vyro ir 64-erių mOters kūnai. MIrusieji – buto šeimininkė ir laikinai pas ją apsistojęs pažįstamas vyras. Kraupų radinį bute aptiko pareigūnai, kuriuos iškvietė įtartiną dvoką užuodusi kaimynė.
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