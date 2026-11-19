„Tai buvo puiki ir itin reikšminga kelionė. Rytoj 12 val. (19 val. Lietuvos laiku – red. past.) Baltuosiuose rūmuose surengsiu spaudos konferenciją. Taip pat aptarsiu prekybos susitarimus su Tailandu, Filipinais ir kitomis šalimis“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ iš lėktuvo „Air Force One“ paskelbė D. Trumpas.
Merzas teigia, kad Putino, Xi Jinpingo ir Trumpo susitikimas – proga pasidaryti nuotraukų, atmeta „Jaltos formatą“
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį pareiškė, kad „Jaltos formatas negali užtikrinti taikos“ Ukrainoje, o Jungtinių Valstijų, Rusijos ir Kinijos prezidentų susitikimą pavadino „proga pasidaryti nuotraukų“.
Kalbėdamas po Berlyne vykusio Ukrainos sąjungininkų susitikimo, F. Merzas sakė, kad „jeigu prasidės taikos derybos, mes jose dalyvausime“, ir pridūrė, jog tokios derybos „gali būti sėkmingos tik dalyvaujant Ukrainai ir Europai“.
Berlyne vykusiu „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimu, kurį kartu surengė Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK) lyderiai, siekta parodyti, kad Europa ir toliau remia Ukrainą po precedento neturinčio trišalio viršūnių susitikimo Kinijoje.
F. Merzas teigė, kad tikisi veikti kaip „komanda kartu su Kyjivu ir Vašingtonu“, kai vyks derybos su Rusija dėl karo Ukrainoje pabaigos.
„Mes, kaip „Norinčiųjų koalicija“, šiandien aiškiai pareiškėme, kad palankiai vertiname Jungtinių Valstijų sprendimą inicijuoti naujas derybas su Rusija“, – nurodė F. Merzas.
Ketvirtadienį vykusio susitikimo dalyviams F. Merzas padovanojo po Berlyno sienos, nugriautos 1989 m., fragmentą. Jis pažymėjo, kad šis statinys atnešė „priespaudą, nesaugumą ir taikos stoką“.
„Būtent tai ir simbolizavo Jalta“, – sakė jis.
1945 m. Jaltos konferencijoje JAV prezidentas Franklinas D. Rooseveltas, JK ministras pirmininkas Winstonas Churchillis ir Sovietų Sąjungos lyderis Josifas Stalinas, menkai atsižvelgdami į kitų šalių interesus, nustatė naujas teritorines ribas po Antrojo pasaulinio karo.
„Su Berlynu ir sienos griūtimi siejame kitokią žinią ir kitokį pasaulį – laisvė ir taika yra stipresnės už priespaudą ir susiskaldymą“, – pareiškė F. Merzas.
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