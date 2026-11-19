Taip pat pareikšta, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) neturėtų persekioti valstybių pareigūnų – iš esmės taip siūloma suteikti indulgenciją karo nusikaltimais kaltinamam V. Putinui. Trijulė aptarė ir karą Ukrainoje. Tiesa, kol kas nepanašu, kad būtų pasiekta konkrečių susitarimų.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Istorinis Kinijos, Rusijos ir JAV vadovų trišalis susitikimas
Kinijos Liaudies Respublikos lyderis Xi Jinpingas, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas kartu neskubėdami traukė į trišalį susitikimą.
Prieš sėsdami prie derybų stalo, lyderiai nusifotografavo. Tai pirmas toks Kinijos, Rusijos ir JAV vadovų trišalis susitikimas, todėl jis vadinamas istoriniu. Susitikimą inicijavo V. Putinas, siekdamas diplomatinės pergalės. D. Trumpas jam pritarė, o Xi Jinpingas sutiko tapti istorinio susitikimo šeimininku.
„Susitelksime į pasaulio taikos išsaugojimą, skatindami strateginį stabilumą didžiųjų galių santykiuose“, – teigė Kinijos prezidentas.
Xi Jinpingas savo kalboje skambiai siūlė uždrausti visus pasaulio branduolinius ginklus. Nors būtent Kinija sparčiai bando prisivyti JAV ir Rusijos branduolinius arsenalus.
Rusijos prezidentas tikėjosi abiejų galingųjų valstybių pagalbos Ukrainoje, kurioje jo pajėgos įklimpo.
„Mūsų šalys turi daug sutampančių interesų, tarp jų – ir regioninių konfliktų sureguliavimas. Žinoma, ir konflikto Ukrainoje. Mes apie tai kalbėjome dar vakar su Kinijos vadovu, o šiandien su JAV vadovu tam skyrėme daug dėmesio dvišaliame susitikime“, – sakė V. Putinas.
Siūlymai reformuoti JT ir riboti TBT veiklą
O Amerikos prezidentas pabrėžė, kad galingosios valstybės turi kartu ieškoti išeičių.
„Jokios problemos nebuvo išspręstos senamadiškai atsisakant kalbėti. Dar niekada nebuvo pasiekta taika atsisakant galimybės tartis ir kalbėtis“, – sakė D. Trumpas.
Tai, kad Kinijos, JAV ir Rusijos lyderių susitikimas simboliškai labai svarbus, akivaizdu. Jį akylai stebi visas pasaulis. Tačiau ar per pusantros valandos galima pasiekti ir istorinių rezultatų?
Štai V. Putinas, kurį Kinijos ir JAV lyderiai šiuo susitikimu traukia iš izoliacijos, akivaizdžiai džiaugiasi. Jam neabejotinai turėtų patikti vienas iš bendros deklaracijos punktų.
Pekine išplatintame keturių dalių trijulės pareiškime teigiama, kad trys galingosios valstybės siūlys reformuoti Jungtines Tautas, didins naftos produktų gavybą ir pasiūlą pasaulyje bei darys viską, kad nekiltų branduolinis karas. Trečiajame punkte taip pat nurodoma, kad turi būti gerbiamas valstybių pareigūnų imunitetas, o Tarptautinis baudžiamasis teismas neturėtų piktnaudžiauti savo jurisdikcija.
Trišalis susitikimas, anot ekspertų, yra V. Putino diplomatinė pergalė.
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