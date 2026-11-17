Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Krūvos eurų ir dolerių, ir dar didesnės krūvos forintų. Dalis kupiūrų seifuose, kita kartotinėse dėžėse. Milijonai suslėpti namuose, žemės ūkio patalpose ir net po žeme miškuose – Vengrijos antikorupcijos pareigūnai dvi dienas plušėjo kasdami ir traukdami pinigus, ir net 8 valandas juos skaičiavo penkiomis skaičiavimo mašinomis. Suskaičiavo įspūdingą sumą – beveik 18 mln. eurų įvairia valiuta.
Krūvas pinigų pareigūnai rado tirdami V. Orbano laikų nacionalinės plėtros ministro Miklošo Šestako korupcijos bylą. 2014–2018 m. ministru dirbęs M. Šestakas kaltinamas ėmęs kyšius schemoje, susijusioje su Valstybine transporto bendrove, pirkusia naudotus autobusus išpūstomis kainomis.
Pats buvęs ministras, šiuo metu parlamentaras, kaltinimus neigia
„Ar kada ėmėte kyšį? – Ne, niekada. – Nepaėmėte nė cento? – Ne, jau sakiau. Esu pasiruošęs bet kokiam tyrimui“, – sakė buvęs ministras Miklošas Šestakas.
„Manau, buvo atvira paslaptis, kad jie grobia ir kraunasi dideles sumas. Todėl tai nėra netikėta“, – minėjo gyventojas.
O eilinių vengrų – 16 metų mačiusių, kaip valdo V. Orbanas ir jo aplinka – nestebina aiškėjančios schemos.
„Dabar jiems tikrai bus blogai. Tai įrodymas, kuo jie užsiėmė“, – kalbėjo vyras.
Nuostabą žmonėms kelia nebent atkastų pinigų sumos.
„Aš apstulbau pamačiusi visus tuos milijardus, užkastus miške. Lyg šalis būtų atsidūrusi fantastinėje istorijoje. Bet džiugu, kad pinigai grįš Vengrijos žmonėms“, – pridūrė gyventoja.
Tiriami ir kiti Orbano draugai
Pareigūnai skelbia rastus grynuosius pervedę į Vengrijos valstybės iždo sąskaitą.
„Tas kiekis absoliučiai stebinantis. Negaliu įsivaizduoti, kaip galima tiek sukaupti – ir kokiu tikslu. Man tai nesuvokiama. Ir jaučiu didelę gėdą, kad tai galėjo vykti“, – sakė senjorė.
„Tai baisu. Tai, ką padarė „Fidesz“ režimas, yra bjauru“, – aiškino gyventojas.
Pavasarį triuškinamai V. Orbaną iš posto išvertęs P. Magyaras, užsibrėžęs išnaikinti korupciją šalyje – sako, kad ši istorija žymi V. Orbano koalicijos mafijos pabaigą. O pati partija dabar bando atsiriboti nuo skandalo ir buvusio ministro.
„Tai pareigūnų pareiga įrodyti, kas įvyko, nustatyti kaltininkus ir priežastis. Miklošas Šestakas turi teisę gintis proceso metu. Tačiau jis nebegali toliau būti parlamento nariu. Kviečiu Miklošą Šestaką atsisakyti mandato nedelsiant dėl mūsų politinės bendruomenės orumo“, – ragino „Fidesz“ partijos parlamento lyderis Gergelis Gulyasas.
V. Orbanas jau yra teisinęsis, kad tai politinis persekiojimas jo ir aplinkos.
Pastarosiomis savaitėmis tyrimai prieš V. Orbano aplinką įgavo pagreitį. Tiriant skirtingas bylas sulaikyti dar du V. Orbano laikų ministrai ir buvusio premjero brolis. Pats V. Orbanas teisinasi, esą visa tai yra jo ir jo aplinkos politinis persekiojimas.
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