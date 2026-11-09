Sulaikytas Viktoro Orbano brolis: įtariamas prekyba žmonėmis

Proeuropietiškas konservatorius balandį iškovojo triuškinamą pergalę rinkimuose ir užbaigė 16 metų trukusį V. Orbano valdymą. Jis pažadėjo ištirti įtariamą korupciją bei piktnaudžiavimą tarnyba savo varžovo valdymo metais.
„Remiantis spaudos pranešimais, Viktoro Orbano brolis Aronas Orbanas buvo sulaikytas dėl įtarimų prekyba žmonėmis“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė P. Magyaras.
Pirminis pranešimas pasirodė P. Magyaro broliui priklausančioje naujienų svetainėje „Kontroll“.
Policija pranešė, kad Budapešte ir dviejuose Pešto apskrities miestuose „keli asmenys buvo sulaikyti“ per operaciją, susijusią su dviem vykstančiais baudžiamaisiais procesais.
„Šiuo metu tiriamų asmenų namuose atliekamos kratos“, – sakoma pranešime.
„Tikimės, kad šią popietę pateiksime daugiau informacijos apie nusikaltimų detales ir šiandien atliktus tyrimo veiksmus“, – priduriama jame.
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