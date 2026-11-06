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Viktoro Orbano praeities šešėliai: pranešimai apie kolegas galėjo atsidurti Maskvoje

2026-11-06 12:56 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-06 12:56
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Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas jaunystėje, tikėtina, bendradarbiavo su komunistinio režimo specialiosiomis tarnybomis ir rašė pranešimus apie savo kolegas. Šių pranešimų originalai gali būti saugomi Maskvoje.

V. Orbanas

Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas jaunystėje, tikėtina, bendradarbiavo su komunistinio režimo specialiosiomis tarnybomis ir rašė pranešimus apie savo kolegas. Šių pranešimų originalai gali būti saugomi Maskvoje.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi tyrimu, kurį atliko vengrų žurnalistas Szabolcs Panyi.

S. Panyi remiasi buvusio Vengrijos ministro pirmininko Miklošo Nemeto (Miklós Németh), kuris vadovavo Vengrijos vyriausybei 1988–1990 m., parodymais.

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2026 m. kovo 30 d. datuotame pareiškime M. Nametas mini susitikimą, įvykusį netrukus prieš pirmuosius laisvus rinkimus į Nacionalinę Asamblėją 1990 m. kovo mėnesį.

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Pasak jo, tuometinis gynybos ministras Ferencas Karpatis (Ferenc Kárpáti) jam perdavė 3 originalias, ranka parašytas ir pasirašytas agentūrines ataskaitas, kurios, kaip teigta, priklausė V. Orbanui.

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Šiuose pranešimuose buvo pateiktos V. Orbano pastabos apie jo tarnybos draugus, kai jis atliko privalomąją karinę tarnybą Zalaegersegoje, ypač apie jų elgesį, taip pat politines, seksualines ir religines pažiūras.

Tiesa, M Nemetas pažymėjo, kad neturėjo galimybės patikrinti autoriaus tapatybės, taip pat rašysenos ir parašo autentiškumo, nors, kaip jam atrodė, juos atpažino. Dokumentus jis grąžino F. Karpačiui, o kopijų neišsaugojo.

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Vėliau dokumentai dingo, todėl nežinoma, kur jie yra dabar. V. Orbano atstovas spaudai, į kurį kreipėsi žurnalistas, šią informaciją pavadino melu.

Kremlius naudojo dokumentus daryti įtaką Orbanui?

Vengrijos žurnalistas pažymi, kad M. Nemetas jam papasakojo, jog 2013 m. dokumentai galėjo būti pas Gezą Štefaną – karinės žvalgybos pareigūną, kuris mokėsi KGB Maskvoje. Jis, be kita ko, specializavosi renkant kompromituojančius dokumentus apie Vengrijos politinio, verslo ir teisėsaugos elito atstovus.

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Visi šie dokumentai dingo iš žvalgybos pareigūno seifo iškart po jo mirties 2009 m. Autorius spėjo, kad Kremlius galėjo panaudoti šiuos dokumentus kaip kompromituojančią medžiagą, siekdamas daryti įtaką V. Orbano politikai.

„Pasak jau į pensiją išėjusio M. Nemeto, pastaraisiais metais jis laukė tokių teisės aktų pakeitimų, kurie leistų paviešinti jo turimus dokumentus. Todėl rugsėjo mėnesį, po to, kai Vengrijos vyriausybė priėmė įstatymą dėl prieigos prie valstybės dokumentų išplėtimo, jis perdavė šiuos dokumentus į archyvą“, – pažymėjo autorius S. Panyi.

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