Paskelbus apie JAV planą dėl Orbano, sureagavo Ukraina: „Galime pasidalinti savo puikia patirtimi“

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha sureagavo ironiškai.
„Esu įsitikinęs, kad Viktoras Orbanas, tapęs JT generaliniu sekretoriumi, puikiai panaudotų savo meistriškus veto ir šantažo įgūdžius, kuriuos jis ištobulino per daugelį metų, trukdydamas priimti svarbius ES sprendimus.
Galime pasidalinti su likusiu pasauliu savo puikia patirtimi, kaip tinkamu momentu jį pakviesti išgerti kavos“, – platformoje „X“ parašė A. Subiha.
I am certain that Viktor Orbán, as UN Secretary-General, would put to good use the masterful veto and blackmail skills he has developed over years of derailing major EU decisions. We can share with the rest of the world our great experience of taking him out for coffee at the right moment.REKLAMA— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 26, 2026
Žiniasklaida: Trumpo administracija remia Orbano kandidatūrą į JT vadovus
Skelbiama, kad D. Trumpo administracija tikisi, kad šias jos pastangas parems ir Rusija su Kinija paramą, remdamasi leidiniais „The Wall Street Journal“ ir „The Jerusalem Post“ praneša „Ukrinform“.
Šių leidinių duomenimis, JAV pareigūnai jau kreipėsi į V. Orbeną su tokiu pasiūlymu. Jis išreiškė susidomėjimą, tačiau dar nėra galutinai apsisprendęs, ar sieks JT generalinio sekretoriaus posto.
Vašingtonas mano, kad ankstesni V. Orbano ryšiai su Maskva ir Pekinu galėtų padėti užsitikrinti šių šalių paramą prorusišku laikomam Vengrijos politikui. Taip V. Orbanas galėtų tapti bendru trijų nuolatinių JT Saugumo Tarybos narių remiamu kandidatu.
Vieno JAV valstybės departamento pareigūno vertinimu, V. Orbanas galėtų užsitikrinti mažiausiai aštuonių, o susiklosčius palankioms aplinkybėms – net dešimties iš 15 JT Saugumo Tarybos narių paramą.
Vis dėlto kol kas neaišku, ar Jungtinė Karalystė ir Prancūzija, turinčios veto teisę JT Saugumo Taryboje, būtų pasirengusios blokuoti jo kandidatūrą.
Vienas JAV valstybės departamento pareigūnas V. Orbaną pavadino „MAGA konservatorių svajonių kandidatu“, atkreipdamas dėmesį į jo poziciją masinės imigracijos, liberalių nevyriausybinių organizacijų ir Vengrijos teismų sistemoje bei žiniasklaidoje įsitvirtinusių įtakos centrų atžvilgiu.
V. Orbanas ne kartą konfliktavo su Europos Sąjungos lyderiais, kartu stiprindamas ryšius su Kinija. Jei jo kandidatūra būtų iškelta, jo santykiai su Maskva ir Pekinu, taip pat vidaus politika galėtų sulaukti ypatingo dėmesio.
JAV prezidentas D. Trumpas palaikė V. Orbaną balandį vykusiuose Vengrijos parlamento rinkimuose, o viceprezidentas J. D. Vance'as asmeniškai dalyvavo jo rinkimų kampanijoje.
Trečiadienį JT Saugumo Taryboje numatytas dar vienas neoficialus balsavimas, kuriuo bus siekiama įvertinti paramą kandidatams. Kol kas neaišku, ar tarp jų bus ir V. Orbano pavardė.
Antonio Guterreso kadencija JT generalinio sekretoriaus poste baigiasi gruodžio 31 d. Naująjį generalinį sekretorių JT Saugumo Tarybos teikimu skirs Generalinė Asamblėja.
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