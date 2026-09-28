Vengrijos parlamentas panaikino Magyaro neliečiamybę: štai kuo įtariamas

Įtariama, kad P. Magyaras 2024 metų birželį per konfliktą naktiniame klube paėmė kito vyro mobilųjį telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę.
Vengrijos parlamentas dėl nesusijusių bylų panaikino premjero ir dviejų buvusių ministrų neliečiamybę
Šis incidentas įvyko beveik dveji metai prieš tai, kai P. Magyaro partija „Tisza“ triuškinamai laimėjo rinkimus, per kuriuos buvo nušalintas buvęs populistinis premjeras.
Tuo tarpu tyrimai dėl ministrų, įtariamų milijonų eurų vertės korupcija, yra pirmieji tokio pobūdžio procesai prieš aukšto rango vyriausybės pareigūnus, dirbusius valdant V. Orbanui.
P. Magyarui, kurio atžvilgiu vyktų su minėtu incidentu susijęs tyrimas dėl galimos vagystės, neliečiamybė buvo panaikinta jo paties prašymu, kad jis galėtų apsiginti nuo, jo teigimu, puolimo prieš jo asmenį.
Parlamentas triuškinama balsų dauguma pritarė sprendimui panaikinti neliečiamybę jam, buvusiam kultūros ministrui Balazsui Hanko (Balažui Hankui) ir buvusiam plėtros ministrui Miklosui Sesztakui (Miklošui Šestakui).
V. Orbano partija „Fidesz“ ir jos sąjungininkė KDNP boikotavo posėdį.
Balsavimas surengtas atsižvelgiant į praėjusią savaitę prokurorų pateiktą prašymą pradėti tyrimus dėl šių trijų asmenų.
P. Magyaras savo bylą vadina farsu, o praėjusią savaitę apkaltino prokurorus bandymu sujungti buvusių ministrų bylas „su bandymu vykdyti politinį asmenybės diskreditavimą (...), kuris jau ne kartą žlugo“.
B. Hanko, „Fidesz“ narys, kaltinamas pasisavinęs daugiau nei 40 mln. eurų viešųjų lėšų.
Prokurorai įtaria, kad pinigai buvo naudojami 2026 metų parlamento rinkimų kampanijai finansuoti ir asmeninei kitų žmonių naudai.
Liepą pareigūnai konfiskavo „Fidesz“ serverius, susijusius su šia byla, o tai paskatino V. Orbaną apkaltinti institucijas vykdant sufabrikuotą tyrimą, siekiant padaryti partiją „teisiškai neįgalią“.
Kitoje byloje M. Sesztakas, V. Orbano sąjungininkės KDNP narys, tiriamas dėl įtariamo kyšių, vertų milijonų eurų, priėmimo einant nacionalinės plėtros ministro pareigas 2014–2018 metais.
Ši byla susijusi su naudotų autobusų pirkimu už išpūstas kainas.
Abu V. Orbano eros ministrai neigia atlikę kokius nors neteisėtus veiksmus.
P. Magyaras, kurio partija balandį atėjo į valdžią žadėdama ištirti įtariamą korupciją ir piktnaudžiavimą tarnyba per 16 V. Orbano valdymo metų, pareiškė norintis visiškai panaikinti parlamentinę neliečiamybę baudžiamosiose bylose, kurios nagrinėjamos viešai.
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