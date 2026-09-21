Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Kol valdžioje mes – to nebus“: Magyaras priešinasi Ukrainos ir Vengrijos įmonių planams

2026-09-21 23:08 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 23:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vengrija laiko grėsme Ukrainos naftos produktų saugyklų statybą savo teritorijoje ir griežtai tam pasipriešino, rašo „RBC-Ukraine“, remdamasi Vengrijos ministro pirmininko Peterio Magyaro kalba Vengrijos parlamente, kurią cituoja Vengrijos naujienų portalas „nepszava.hu“.

Peteris Magyaras (AP Photo nuotr.)
GALERIJA (13)

Vengrija laiko grėsme Ukrainos naftos produktų saugyklų statybą savo teritorijoje ir griežtai tam pasipriešino, rašo „RBC-Ukraine“, remdamasi Vengrijos ministro pirmininko Peterio Magyaro kalba Vengrijos parlamente, kurią cituoja Vengrijos naujienų portalas „nepszava.hu“.

REKLAMA
12

P. Magyaras pareiškė, kad neleis statyti Vengrijos teritorijoje naftos saugyklų, skirtų Ukrainos naftos produktams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Anksčiau buvo žinoma, kad Ukrainos valstybinė „Naftogaz“ grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos bendrove MOL. Jis susijęs su naftos produktų saugojimo įrenginių, skirtų Ukrainos poreikiams tenkinti, statyba Vengrijos teritorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Naftos saugyklas planuojama statyti netoli Ukrainos ir Vengrijos sienos. Tokios infrastruktūros tikslas būtų sukurti papildomus pajėgumus už Rusijos smūgių pasiekiamumo ribų.

REKLAMA

P. Magyaras pareiškė, kad kol Vengrijoje valdžioje yra „TISZA“ vyriausybė, šalyje nebus Ukrainos naftos saugyklos, rašo „nepszava.hu“.

Be to, jis papasakojo, kad vakar vakare apie tai pranešė MOL vadovui.

Politikas laiko bendrovės veiksmus nepriimtinais ir tikisi, kad MOL atsižvelgs į tai, kad Vengrijos valstybei priklauso 25 proc. bendrovės akcijų.

Derybos prasidėjo Orbano valdymo laikais?

Anot P. Magyaro, MOL derybas su „Naftogaz“ šiuo klausimu pradėjo dar Viktoro Orbano vyriausybės laikais. Tuo tarpu dabartinis Ministrų kabinetas laiko nepriimtinu tai, kad apie susitarimus jiems nebuvo pranešta.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu MOL atstovai pareiškė, kad procesas iš tiesų yra tik pradiniame parengiamajame etape.

Jo metu bus nagrinėjami techniniai, finansiniai, reguliavimo reikalavimai, susiję su naftos saugojimu Vengrijoje.

Dėl ilgo proceso, kuris dar laukia, vyriausybė kol kas nebuvo informuota.

Vengrijos parlamentaras taip pat prieštarauja planams

Pirmadienį Krikščionių demokratų liaudies partijos (KDNP) frakcijos pirmininkas Bence Retvári pareiškė, kad Ukrainos pusė baiminasi, jog Rusijos Federacijos kariuomenė gali subombarduoti naują naftos saugyklą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Parlamento narys mano, kad saugyklos perkėlimas į Vengriją keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, ypač šalies rytiniams regionams.

Anksčiau „RBC-Ukraine“ rašė, kad naftos produktų saugojimo pajėgumus Ukrainos poreikiams tenkinti planuojama pastatyti Vengrijos teritorijoje netoli Ukrainos ir Vengrijos sienos.

„Naftogaz“ grupė pasirašė atitinkamą memorandumą su bendrove MOL.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Z1000
Z1000
2026-09-22 02:50
Kryme nebus paradų sunkų ką gaidepidarine
Atsakyti
ha ha
ha ha
2026-09-22 09:49
idomu, kaip dabar musu etatiniai leftistai visa sita komentuos. Orbanas leido, Magyaras nebeleidzia.... bet vis tiek Orbanas blogesnis. ir vien tik del vaivoryksciu, nes daugiau jie is esmes nelabai kuo ir skiriasi:)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų