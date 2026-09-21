„Kol valdžioje mes – to nebus“: Magyaras priešinasi Ukrainos ir Vengrijos įmonių planams

P. Magyaras pareiškė, kad neleis statyti Vengrijos teritorijoje naftos saugyklų, skirtų Ukrainos naftos produktams.
Anksčiau buvo žinoma, kad Ukrainos valstybinė „Naftogaz“ grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos bendrove MOL. Jis susijęs su naftos produktų saugojimo įrenginių, skirtų Ukrainos poreikiams tenkinti, statyba Vengrijos teritorijoje.
Naftos saugyklas planuojama statyti netoli Ukrainos ir Vengrijos sienos. Tokios infrastruktūros tikslas būtų sukurti papildomus pajėgumus už Rusijos smūgių pasiekiamumo ribų.
P. Magyaras pareiškė, kad kol Vengrijoje valdžioje yra „TISZA“ vyriausybė, šalyje nebus Ukrainos naftos saugyklos, rašo „nepszava.hu“.
Be to, jis papasakojo, kad vakar vakare apie tai pranešė MOL vadovui.
Politikas laiko bendrovės veiksmus nepriimtinais ir tikisi, kad MOL atsižvelgs į tai, kad Vengrijos valstybei priklauso 25 proc. bendrovės akcijų.
Derybos prasidėjo Orbano valdymo laikais?
Anot P. Magyaro, MOL derybas su „Naftogaz“ šiuo klausimu pradėjo dar Viktoro Orbano vyriausybės laikais. Tuo tarpu dabartinis Ministrų kabinetas laiko nepriimtinu tai, kad apie susitarimus jiems nebuvo pranešta.
Savo ruožtu MOL atstovai pareiškė, kad procesas iš tiesų yra tik pradiniame parengiamajame etape.
Jo metu bus nagrinėjami techniniai, finansiniai, reguliavimo reikalavimai, susiję su naftos saugojimu Vengrijoje.
Dėl ilgo proceso, kuris dar laukia, vyriausybė kol kas nebuvo informuota.
Vengrijos parlamentaras taip pat prieštarauja planams
Pirmadienį Krikščionių demokratų liaudies partijos (KDNP) frakcijos pirmininkas Bence Retvári pareiškė, kad Ukrainos pusė baiminasi, jog Rusijos Federacijos kariuomenė gali subombarduoti naują naftos saugyklą.
Parlamento narys mano, kad saugyklos perkėlimas į Vengriją keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, ypač šalies rytiniams regionams.
Anksčiau „RBC-Ukraine“ rašė, kad naftos produktų saugojimo pajėgumus Ukrainos poreikiams tenkinti planuojama pastatyti Vengrijos teritorijoje netoli Ukrainos ir Vengrijos sienos.
„Naftogaz“ grupė pasirašė atitinkamą memorandumą su bendrove MOL.
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