Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Apie 19 valandą avarija įvyko Vilniuje, Ožkinių ir Naujųjų Verkių pašonėje. Ožkinių gatvėje susidūrė vaikino vairuojamas motociklas „Yamaha“ ir miesto visureigis „VW Tiguan“, vairuojamas 54-erių metų vyro. Į avarijos vietą buvo siunčiami ir gelbėtojai – pranešta, kad per susidūrimą motociklas ar motociklininkas galimai atsidūrė po automobiliu. Tačiau dar pakeliui į nelaimės vietą gelbėtojai buvo atšaukti. Smūgis į automobilio priekį buvo labai smarkus: automobilyje išsiskleidė oro pagalvės.
Po susidūrimo motociklas liko gulėti priešpriešinėje eismo juostoje, o jo vairuotojas perskriejo atitvarus ir atsidūrė šalikelėje už jų. Atvažiavę medikai konstatavo, kad motociklininkas nebegyvas.
„Pirminiais duomenimis, būtent motociklininkas gatvės vingyje išvažiavo į priešpriešinę ir joje susidūrė su atvažiuojančiu VW“, – iš įvykio vietos kalbėjo žurnalistas.
Visureigio vairuotojas trenkėsi į atitvarą
Automobilio vairuotojas veikiausiai kaip įmanydamas bandė pasitraukti dešinėn ir išvengti susidūrimo. Tačiau prie pat kelio krašto – atitvaras, VW vairuotojui nebuvo, kur trauktis. Žuvusiojo tapatybė buvo nustatyta ne iš karto. Pareigūnai iš pat pradžių nerado žuvusiojo dokumentų. Tačiau jau paaiškėjo, kad žuvo nepilnametis: šįryt policija pranešė, kad žuvo 16-metis paauglys. Spėliojama, kad motociklininkas skriejo pernelyg dideliu greičiu, veikiausiai todėl posūkyje išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą.
Oficialiai motociklininkai jau baigė sezoną, šaltuoju metu motociklais važinėti pernelyg pavojinga – ant šalto asfalto gerokai prastesnis padangų sukibimas. Su vasarinėmis padangomis motociklininkams leidžiama važinėti iki lapkričio pabaigos, jei ant kelio dangos nėra sniego ar kelias nėra apledėjęs. 16-metis motociklininkas vairavo A1 kategorijai priskiriamą negalingą 11 kW motociklą, tokios kategorijos motociklus leidžiama vairuoti nuo 16-os metų išlaikius teorijos ir praktikos egzaminą.
Dėl avarijos policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, jei pirminės versijos pasitvirtins, kad dėl avarijos kaltas motociklo nesuvaldęs jaunuolis, tyrimas veikiausiai bus nutrauktas.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.