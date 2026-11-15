Tragiškas vakaras Vilniuje – po susidūrimo su automobiliu žuvo motociklininkas

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 19.05 val. Ožkinių gatvėje motociklas „Yamaha MTN 125-A“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „VW Tiguan“.
Per eismo įvykį žuvo motociklo vairuotojas. Atvykę medikai padėti motociklininkui jau nebegalėjo. Gatvė nėra užtverta, tačiau dirbant tyrėjams, tikėtina, kad eismas laikinai bus stabdomas.
Motociklininko tapatybė kol kas nustatinėjama. Įvykio aplinkybės tikslinamos.
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