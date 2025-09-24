Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Trumpas manimi dabar pasitiki labiau nei Putinu

2025-09-24 09:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 09:49

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po pastarųjų įvykių JAV prezidentas Donaldas Trumpas labiau pasitiki juo, o ne Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.

Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po pastarųjų įvykių JAV prezidentas Donaldas Trumpas labiau pasitiki juo, o ne Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.

REKLAMA
0

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento, šią remarką jis išsakė Niujorke po susitikimo su JAV prezidentu.

V. Zelenskis pažymėjo, kad D. Trumpas anksčiau palaikė tam tikrus santykius ir dialogus su V. Putinu, todėl tikėjo tuo, ką V. Putinas jam sakydavo apie Ukrainą, įskaitant teiginius, kad Rusija netrukus užims visą Donbasą ar net Kijevo vis dar kontroliuojamas Ukrainos dalis. Pasak V. Zelenskio, kalbantis telefonu ar susitikus D. Trumpas kartais pakartodavo šiuos teiginius ir sakydavo, kad dėl to reikia kažką daryti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau V. Zelenskis paaiškino, kad laikui bėgant D. Trumpas suprato, jog iš V. Putino gaunama informacija toli gražu neatitinka tikrosios padėties mūšio lauke ir yra toli nuo tiesos. V. Zelenskis sakė, kad dabar Trumpas juo pasitikti labiau.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip pavyzdį jis paminėjo rugsėjo mėnesį vykusį Ukrainos kontrpuolimą prie Dobropilijos, kurio metu Ukrainos gynėjams pavyko išlaisvinti apie 360 kvadratinių kilometrų teritorijos. Jis paaiškino, kad problema yra ne tik atgautų kvadratinių kilometrų skaičius, bet ir Rusijos skleidžiamas naratyvas, pabrėždamas, kad pergalių negalima pateikti kaip nuostolių.

Pasak V. Zelenskio, tai padarė tam tikrą poveikį Ukrainos partneriams.

V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimas buvo surengtas Niujorke vykusios JT Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos kuluaruose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. „Gali viską kardinaliai pakeisti“: Zelenskis atskleidė pokalbio su Trumpu detales (38)
Zelenskis: šią žiemą jau patys rusai turės problemų su energetika (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Kinija gali priversti Rusiją nutraukti karą Ukrainoje (3)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis pokalbį su Trumpu pavadino „labai geru ir konstruktyviu“ (2)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: deja, santykiai su Putinu nieko nereiškė (25)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų