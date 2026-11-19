Pasak V. Zelenskio, kol kas nėra vieningo supratimo, ką tiksliai reikštų saugumo garantijos pagal 5-ojo straipsnio pavyzdį.
JAV prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kushneris ketvirtadienį pareiškė, kad Donaldas Trumpas neatmeta galimybės suteikti Ukrainai saugumo garantijas, panašias į NATO sutarties 5-ajame straipsnyje numatytą kolektyvinės gynybos įsipareigojimą. Tačiau jis pabrėžė, kad Vašingtonas taip pat turi ginti savo interesus.
V. Zelenskis sako, kad Ukraina norėtų fizinio JAV kariuomenės buvimo Ukrainos teritorijoje.
„Mano nuomone, realių garantijų pagal 5 straipsnio pavyzdį dalis turėtų būti Jungtinių Valstijų ir Europos partnerių pajėgų bei bazių buvimas. Be to, manau, vargu ar galima kalbėti apie 5 straipsnį ar kažką panašaus“, – pareiškė V. Zelenskis.
Tuo pačiu metu, jo teigimu, ne mažiau svarbus klausimas yra konkreti sąjungininkų reakcija naujo Rusijos užpuolimo atveju. V. Zelenskis mano, kad partneriai turėtų iš anksto nustatyti, kokių konkrečiai veiksmų imtųsi atsakydami į agresiją. Garantijos turi būti aiškios ne tik partnerių šalių vyriausybėms, bet ir Ukrainos visuomenei, taip pat potencialiems investuotojams.
Anot V. Zelenskio, yra verslo, kuris yra pasirengęs investuoti į Ukrainą, tačiau su sąlyga, kad šalis turės europinę ateitį ir patikimą apsaugą.
V. Zelenskis nubrėžė paralelę su JAV reakcija į rugsėjo 11-osios teroro išpuolius, pažymėdamas, kad atsakas į naują agresiją prieš Ukrainą turi būti aiškus ir ryžtingas.
„Kalbama apie tą patį principą: kartu su savo partneriais ginsime savo vertybes ir savo laisvę. Ir jei Putinas ar kas nors kitas vėl mus užpuls, atsakas turi būti tikrai galingas“, – sako V. Zelenskis.
Trumpas „neatmeta galimybės“ Ukrainai suteikti į NATO 5-ąjį straipsnį panašias saugumo garantijas
J. Kushneris ketvirtadienį pareiškė, kad D. Trumpas „neatmeta galimybės“ Ukrainai suteikti saugumo garantijas, panašias į NATO 5-ąjį straipsnį.
„Jungtinėms Valstijoms tokios saugumo garantijos, kokias numato 5-asis straipsnis, būtų tikrai labai didelis įsipareigojimas. Manau, kad prezidentas Trumpas yra pasirengęs tai svarstyti, tačiau, savaime suprantama, toks sprendimas turi atitikti ir Amerikos interesus“, – per spaudos konferenciją sakė J. Kushneris.
J. Kushnerio pareiškimai nuskambėjo po to, kai Ukrainos sąjungininkai Berlyne susirinko į vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ viršūnių susitikimą su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Juo siekta pabrėžti paramą Kyjivui, artėjant penktosioms 2022 m. Rusijos invazijos metinėms, ir užtikrinti Europos vaidmenį būsimose taikos derybose.
J. Kushneris ketvirtadienį taip pat teigė, kad „mums pavyko įtikinti rusus priimti šią idėją – kad bet kokios saugumo garantijos Ukrainai būtų grindžiamos 5-uoju straipsniu“.
Pasak jo, tai dera su Maskvos siekiu ateityje, pasibaigus šiam konfliktui, „nebekariauti naujo karo“. Vis dėlto jis pripažino, kad esama skepticizmo dėl tokios Rusijos pozicijos.
J. Kushneris pabrėžė, kad svarbu užtikrinti, jog bet kokio pasiekto susitarimo būtų laikomasi, jo laikymasis – prižiūrimas, o už pažeidimus būtų numatytos pasekmės. Jis pridūrė, kad šiuo klausimu dar reikia daug nuveikti.
„Norinčiųjų koalicijos“ viršūnių susitikimą kartu surengė Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos lyderiai. Jis įvyko netrukus po beprecedenčių trišalių D. Trumpo, Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo derybų Kinijoje.
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