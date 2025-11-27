 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis atkirto: „Ne Ukraina turi būti spaudžiama“

2025-11-27 08:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 08:28

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis akcentuoja, kad norint pasiekti taiką spaudimą reikia daryti ne Ukrainai, o Rusijai. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, jis tai pareiškė savo vaizdo kreipimesi.

Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)
13

5

„Kiekvienas likviduotas okupantas rusas, kiekvienas mūsų mainų fondo Ukrainai papildymas, kiekvienas ukrainiečių atremtas Rusijos puolimas, kiekvienas sunaikintos Rusijos technikos vienetas, kiekvienas mūsų rengiamas gilus smūgis – visa tai yra argumentai, rodantys, kad verta palaikyti Ukrainą, verta padėti Ukrainai ir kad ne Ukraina turi būti spaudžiama dėl taikos, o Rusija – vienintelė priežastis, dėl kurios šis karas tęsiasi“, – sakė valstybės vadovas.

Zelenskis: Ukraina gali apsiginti

V. Zelenskis padėkojo Ukrainos kariams ir visiems tiems, kurie remia Ukrainos kariuomenę ir šalį.

„Rusai visame pasaulyje skleidžia naratyvą, kad Ukraina tariamai negali apsiginti. Jie sako, kad Ukrainos kariai negali apsiginti. Kasdieniai Ukrainos kariuomenės koviniai rezultatai, kasdieniai mūsų specialiųjų pajėgų rezultatai ir mūsų gilūs smūgiai – visa tai yra įrodymai, kad Ukraina geba ginti savo interesus“, – pabrėžė prezidentas.

Kaip jau skelbta, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad Ukraina pasinaudos kiekviena, net ir mažiausia, proga, jog pasiektų teisingą taiką, ir yra labai svarbu „niekam neleisti vaizduoti Ukrainos ar Europos kaip kliūčių taikai“.

