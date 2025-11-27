Derybose dėl Ukrainos – perspėjimas Europai: Trumpo derybininkas prabilo apie grėsmę

Tai įvyko praėjusią savaitę, kai Vakarų diplomatai susirinko Kyjive išklausyti Donaldo Trumpo administracijos Rusijai palankų taikos planą Ukrainai.
Kanados UR ministrė: Ukraina turi pati nustatyti taikos sąlygas
Tik Ukraina turi teisę nustatyti teisingos taikos su Rusija sąlygas.
Kaip pranešė naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, Kanados užsienio reikalų ministrė Anita Anand tvirtino, kad Kanada remia Ukrainą ir pasisako už jos teritorinį vientisumą, tačiau galutinius sprendimus dėl Ukrainos, įskaitant jos teritorinį vientisumą, turi priimti pati Ukraina.
Ji taip pat pažymėjo, kad trečiadienį su Andrijumi Sybiha kalbėjo apie taikos derybų eigą, sakydama, kad Kanada siekia remti Ukrainą ir jos sprendimus teisinės valstybės, taikos, saugumo ir teritorinio vientisumo srityse, atsižvelgdama į šių sprendimų poveikį Europai ir likusiam pasauliui. A. Anand pridūrė, kad šis klausimas bus aktyviai aptariamas kitą savaitę Briuselyje vyksiančiame NATO užsienio reikalų ministrų susitikime.
Kaip pranešė „Ukrinform“, prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar susitiko su Kanados atstove Ukrainos atstatymui Chrystia Freeland, kad aptartų paramą energetiniam atsparumui ir infrastruktūros atstatymui.
NATO vadovas Rutte apie Ukrainos narystę NATO: Rusija neturi teisės spręsti
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte teigia, kad Rusija neturi teisės spręsti dėl Ukrainos stojimo į Aljansą – šis sprendimas priklauso tik nuo valstybių narių vienbalsiškumo. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, jis tokią pastabą išsakė duodamas interviu leidiniui „El Pais“.
Komentuodamas Rusijos pastangas neleisti Ukrainai įstoti į NATO, M. Rutte priminė, kad „Rusija neturi balso ir veto teisės sprendžiant, kas tampa NATO nariu“. Jis taip pat pažymėjo, kad sprendimai dėl narystės Aljanse turi būti priimami vienbalsiai.
Zelenskis atkirto: „Ne Ukraina turi būti spaudžiama“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis akcentuoja, kad norint pasiekti taiką spaudimą reikia daryti ne Ukrainai, o Rusijai. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, jis tai pareiškė savo vaizdo kreipimesi.
„Kiekvienas likviduotas okupantas rusas, kiekvienas mūsų mainų fondo Ukrainai papildymas, kiekvienas ukrainiečių atremtas Rusijos puolimas, kiekvienas sunaikintos Rusijos technikos vienetas, kiekvienas mūsų rengiamas gilus smūgis – visa tai yra argumentai, rodantys, kad verta palaikyti Ukrainą, verta padėti Ukrainai ir kad ne Ukraina turi būti spaudžiama dėl taikos, o Rusija – vienintelė priežastis, dėl kurios šis karas tęsiasi“, – sakė valstybės vadovas.
Paviešinus skandalingą Trumpo pasiuntinio pokalbį – pirmosios versijos, kas galėjo jį nutekinti
Kilus skandalui dėl paviešinto Donaldo Trump pasiuntinio Steve‘o Witkoffo ir Vladimiro Putino patarėjo Jurijaus Ušakovo pokalbio, „The Guardian“ vardija, kas galėjo nutekinti pokalbį.
Anot „Bloomberg“, pokalbis vyko spalio 14 d. ir truko šiek tiek daugiau nei 5 minutes. Pokalbio metu S. Witkoffas aiškino J. Ušakovui, kaip įtikti D. Trumpui, kaip su juo kalbėti.
„The Guardian“ pastebi, kad „Bloomberg“ straipsnį paskelbė be autoriaus vardo ir pavardės bei be vietos. Taip elgtis tikriausiai pasirinkta todėl, kad nurodžius, kur straipsnis buvo parašytas ir kas jį parašė, būtų galima atspėti informacijos šaltinio tapatybę.
Aiškėja Trumpo planas: JAV pirmiausia nori taikos, o tik tada kalbėti apie garantijas Ukrainai?
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio Europos sąjungininkams pranešė, kad JAV nori taikos susitarimo prieš sutikdamos suteikti bet kokias saugumo garantijas Ukrainai, rašo „Politico“.
Apie tai leidiniui pranešė Europos diplomatas ir asmuo, susipažinęs su pokalbiais.
Ši sąlyga buvo pabrėžta praėjusią savaitę Kyjivui pateiktuose JAV pasiūlymuose.
M. Rubio antradienį pokalbyje su Europos pareigūnais esą nurodė, kad prezidentas Donaldas Trumpas derėsis dėl ilgalaikių garantijų Ukrainos saugumui, kurios užtikrintų Kyjivo saugumą.
Ukrainos lyderiai laikė Vakarų saugumo garantijas pagrindiniu bet kokio įmanomo susitarimo su Rusija svertu. D. Trumpas pareiškė, kad neketina kviesti Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio į Baltuosius rūmus, kol nebus pasirašytas susitarimas.
Šaltiniai sako, kad M. Rubio taip pat nurodė Europos sąjungininkams, jog saugumo garantijos Ukrainai yra administracijos prioritetas ir klausimas, atskiras nuo kitų jau sutartų diskusijų punktų. Pasak vieno diplomato, JAV nori, kad visas paketas būtų greitai parengtas.
M. Rubio taip pat paminėjo saugumo garantijas Ukrainai per derybas praėjusį savaitgalį Ženevoje, bet nepateikė detalių ir nepatvirtino pasiūlymo per pokalbį su britais ir prancūzais.
Sekretorius taip pat bendrai paminėjo keletą kitų klausimų, kuriuos reikės spręsti po susitarimo, o europiečiai tai suprato kaip Ukrainos teritorinį vientisumą ir įšaldytus Rusijos turtus.
Valstybės departamentas neigia M. Rubio komentarų interpretaciją.
„Sekretorius Rubio, kartu su visa Trumpo administracija, aiškiai pabrėžė, kad saugumo garantijos turėtų būti bet kokio taikos susitarimo dalis, kaip jis nuosekliai pabrėžė tiek viešai, tiek privačiai“, – sako Valstybės departamento atstovas Tommy Pigott.
Baltieji rūmai taip pat tvirtino, kad bet koks galutinis taikos planas turės saugumo garantijas.
„Trumpo administracija viešai ir privačiai ne kartą patvirtino, kad bet koks susitarimas turi numatyti visiškas saugumo garantijas ir atgrasymo priemones Ukrainai“, – sako atstovė Anna Kelly.
Tačiau kai kurios Europos šalys baiminasi, kad D. Trumpo administracija pakreips svarstykles Rusijos naudai.
„Nieko apie žmogaus teises, humanitarinę teisę, tarptautinę teisę ar principus“, – sako keturi Europos diplomatai, komentuodami taikos planus.
„Tai sukuria naują Europos „saugumo architektūrą“, pilną spragų“, – pabrėžia jie.
Derybose dėl Ukrainos – perspėjimas Europai: Trumpo derybininkas prabilo apie grėsmę
JAV kariuomenės sekretorius Danielis Driscollas pasinaudojo proga ir perspėjo europiečius, kad Rusija kaupia raketas, rašo „The New York Times“.
Tai įvyko praėjusią savaitę, kai Vakarų diplomatai susirinko Kyjive išklausyti Donaldo Trumpo administracijos Rusijai palankų taikos planą Ukrainai.
Jau daugelį metų Maskva į Ukrainą šaudė raketas maždaug taip greitai, kaip tik galėjo jas pagaminti. Tačiau D. Driscollas perspėjo, kad dabar Rusija gamina pakankamai, jog galėtų kaupti atsargas.
Leidiniui informaciją apie D. Driscollo perspėjimus Vakarams patvirtino du Vakarų pareigūnai.
Pasak pareigūnų, išvada buvo aiški: reikia greitai pasiekti susitarimą, nes didėja raketų grėsmė, kurios gali suduoti smūgį Ukrainai, o konfliktas išplisti ir už Ukrainos sienų.
Vakarų pareigūnai, kurie penktadienį dalyvavo susitikime su D. Driscollu ir kalbėjosi su „The New York Times“, pavadino Rusijos ginklavimąsi nerimą keliančiu ir sakė, kad įspėjimas sulaukė atgarsio.
Tradiciškai JAV turėtų būti labiau linkusios kritikuoti Rusiją už ginklavimąsi, nei naudoti jos ginklavimąsi kaip būdą parduoti taikos susitarimui.