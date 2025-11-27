Budrys susitiks su Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministru

Ministrai susitikimo metu aptars dvišalį bendradarbiavimą, saugumo ir paramos Ukrainai klausimus, Europos Sąjungos plėtrą, situaciją Vakarų Balkanų regione.
Šiaurės Makedonijos ministro vizitas skirtas ir šalių diplomatinių santykių 30-mečiui paminėti.
Lietuva ir Šiaurės Makedonija diplomatinius santykius užmezgė 1995 metais, 2023-iųjų gruodį atsidarė Šiaurės Makedonijoje akredituotas Lietuvos ambasados Kroatijoje Skopjės skyrius.
