  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys susitiks su Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministru

2025-11-27 06:56 / šaltinis: BNS
2025-11-27 06:56

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ketvirtadienį Vilniuje susitiks su Šiaurės Makedonijos kolega Timčo Mucunskiu.

Kęstutis Budrys. ELTA / Andrius Ufartas

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ketvirtadienį Vilniuje susitiks su Šiaurės Makedonijos kolega Timčo Mucunskiu.

Ministrai susitikimo metu aptars dvišalį bendradarbiavimą, saugumo ir paramos Ukrainai klausimus, Europos Sąjungos plėtrą, situaciją Vakarų Balkanų regione.

Šiaurės Makedonijos ministro vizitas skirtas ir šalių diplomatinių santykių 30-mečiui paminėti.

Lietuva ir Šiaurės Makedonija diplomatinius santykius užmezgė 1995 metais, 2023-iųjų gruodį atsidarė Šiaurės Makedonijoje akredituotas Lietuvos ambasados Kroatijoje Skopjės skyrius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis
Budrys sukritikavo Trumpo „taikos planą“: „Jei nėra tarptautinės atsakomybės, apie ką jie kalba?“ (46)
Kęstutis Budrys susitiko su Latvijos užsienio reikalų ministre. ELTA / Dainius Labutis
Kęstutis Budrys lankysis Vokietijoje (2)

