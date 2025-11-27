Apie tai leidiniui pranešė Europos diplomatas ir asmuo, susipažinęs su pokalbiais.
Aiškėja Trumpo planas: JAV pirmiausia nori taikos, o tik tada kalbėti apie garantijas Ukrainai?
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio Europos sąjungininkams pranešė, kad JAV nori taikos susitarimo prieš sutikdamos suteikti bet kokias saugumo garantijas Ukrainai, rašo „Politico“.
Apie tai leidiniui pranešė Europos diplomatas ir asmuo, susipažinęs su pokalbiais.
Ši sąlyga buvo pabrėžta praėjusią savaitę Kyjivui pateiktuose JAV pasiūlymuose.
M. Rubio antradienį pokalbyje su Europos pareigūnais esą nurodė, kad prezidentas Donaldas Trumpas derėsis dėl ilgalaikių garantijų Ukrainos saugumui, kurios užtikrintų Kyjivo saugumą.
Ukrainos lyderiai laikė Vakarų saugumo garantijas pagrindiniu bet kokio įmanomo susitarimo su Rusija svertu. D. Trumpas pareiškė, kad neketina kviesti Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio į Baltuosius rūmus, kol nebus pasirašytas susitarimas.
Šaltiniai sako, kad M. Rubio taip pat nurodė Europos sąjungininkams, jog saugumo garantijos Ukrainai yra administracijos prioritetas ir klausimas, atskiras nuo kitų jau sutartų diskusijų punktų. Pasak vieno diplomato, JAV nori, kad visas paketas būtų greitai parengtas.
M. Rubio taip pat paminėjo saugumo garantijas Ukrainai per derybas praėjusį savaitgalį Ženevoje, bet nepateikė detalių ir nepatvirtino pasiūlymo per pokalbį su britais ir prancūzais.
Sekretorius taip pat bendrai paminėjo keletą kitų klausimų, kuriuos reikės spręsti po susitarimo, o europiečiai tai suprato kaip Ukrainos teritorinį vientisumą ir įšaldytus Rusijos turtus.
Valstybės departamentas neigia M. Rubio komentarų interpretaciją.
„Sekretorius Rubio, kartu su visa Trumpo administracija, aiškiai pabrėžė, kad saugumo garantijos turėtų būti bet kokio taikos susitarimo dalis, kaip jis nuosekliai pabrėžė tiek viešai, tiek privačiai“, – sako Valstybės departamento atstovas Tommy Pigott.
Baltieji rūmai taip pat tvirtino, kad bet koks galutinis taikos planas turės saugumo garantijas.
„Trumpo administracija viešai ir privačiai ne kartą patvirtino, kad bet koks susitarimas turi numatyti visiškas saugumo garantijas ir atgrasymo priemones Ukrainai“, – sako atstovė Anna Kelly.
Tačiau kai kurios Europos šalys baiminasi, kad D. Trumpo administracija pakreips svarstykles Rusijos naudai.
„Nieko apie žmogaus teises, humanitarinę teisę, tarptautinę teisę ar principus“, – sako keturi Europos diplomatai, komentuodami taikos planus.
„Tai sukuria naują Europos „saugumo architektūrą“, pilną spragų“, – pabrėžia jie.