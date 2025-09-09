Vyko šunų banglentininkų čempionatas: „Niekada nemaniau, kad tai suteiks tiek daug džiaugsmo“

Ant banglentės devyniese, solo ar su šeimininku. Tai nuotaikingi vaizdai iš saulėtosios Kalifornijos, kur jau 20-tus metus iš eilės vyksta šunų banglentininkų čempionatas. Tiesa, varžybų organizatoriai pabrėžia, kad keturkojai su šeimininkais susirenka ne tik papramogauti ir padūkti bangose, bet ir vedini kilnaus tikslo.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Tai ilgiausiai pasaulyje vykstantis šunų banglentininkų čempionatas ir vienintelis, kuriame visos pajamos skiriamos beglobiams gyvūnams ir jų programoms. Taigi, iš tiesų visi čia šiandien ne tik puikiai leidžia laiką ant smėlio, bet ir gelbsti gyvybes, ir tai šį renginį daro dar mielesnį“, – komentavo organizatorė Jessica Gercke.
Banglentininkų čempionato nugalėtojas
Bangas skrodė daugiau nei 50 šunų ir matyti, kad kai kuriems jų ant banglentės išsilaikyti sekasi geriau nei šeimininkams. Kai kurie jų net su specialiais „greičio“ akiniais – būtent Faith ir nugalėjo visus savo varžovus.
„Jau trylika metų dalyvaujame. Niekada nemaniau, kad šis hobis su mano augintiniu suteiks tiek daug džiaugsmo visiems aplinkiniams. Be to, renkame pinigus ir tai – nuostabi kelionė“, – tikino Faith šeimininkas Jame Wall.
Šunys dalyvauja 10 minučių plaukimuose, kurie suskirstyti pagal jų svorio kategorijas. Jie vertinami pagal gebėjimą išlaikyti pusiausvyrą, gaudyti bangas ir atlikti manevrus. Kiekvienos grupės nugalėtojas patenka į finalą, kuriame ir išrenkamas „Banglenčių karalius“.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!