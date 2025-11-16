 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis atvyko į Graikiją: pasirašys svarbią sutartį

2025-11-16 14:51 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 14:51

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienio rytą atvyko į Graikiją, naujienų agentūrai AFP nurodė jo atstovas Serhijus Nykyforovas.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienio rytą atvyko į Graikiją, naujienų agentūrai AFP nurodė jo atstovas Serhijus Nykyforovas.

4

Pranešama, kad V. Zelenskis atvyko į Atėnus pasirašyti susitarimo, kuriame numatoma, kad artėjant šaltajam metų sezonui ukrainiečiams bus importuojamos dujos iš Graikijos. 

Graikijos visuomeninės televizijos ERT paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad Atėnų tarptautiniame oro uoste Ukrainos prezidentą pasitiko Graikijos vicepremjeras Kostis Hadzidakis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai pirmasis V. Zelenskio vizitas Graikijoje nuo 2023 metų. Vizito metu jis taip pat surengs derybas su Graikijos ministru pirmininku Kiriaku Micotakiu.

Importuos dujas iš Graikijos

Anksčiau sekmadienį V. Zelenskis pranešė, kad Kyjivas importuos dujas iš Graikijos, Rusijai prieš žiemą intensyvinant smūgius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Atakas prieš infrastruktūrą stiprinanti Maskva, kuri 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, pastaraisiais mėnesiais ypač taikosi į Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelių sistemas, taip pat į gyvenamuosius rajonus.

V. Zelenskio išplatintame pranešime teigiama, kad Graikija yra pirmoji stotelė jo vizito Europoje metu. Vėliau Ukrainos prezidentas taip pat lankysis Prancūzijoje ir Ispanijoje.

Šių vizitų metu V. Zelenskis aptars gynybos ir energetikos klausimus.

