Volodymyras Zelenskis atvyko į Graikiją: pasirašys svarbią sutartį

Pranešama, kad V. Zelenskis atvyko į Atėnus pasirašyti susitarimo, kuriame numatoma, kad artėjant šaltajam metų sezonui ukrainiečiams bus importuojamos dujos iš Graikijos.
Graikijos visuomeninės televizijos ERT paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad Atėnų tarptautiniame oro uoste Ukrainos prezidentą pasitiko Graikijos vicepremjeras Kostis Hadzidakis.
Tai pirmasis V. Zelenskio vizitas Graikijoje nuo 2023 metų. Vizito metu jis taip pat surengs derybas su Graikijos ministru pirmininku Kiriaku Micotakiu.
Importuos dujas iš Graikijos
Anksčiau sekmadienį V. Zelenskis pranešė, kad Kyjivas importuos dujas iš Graikijos, Rusijai prieš žiemą intensyvinant smūgius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
Atakas prieš infrastruktūrą stiprinanti Maskva, kuri 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, pastaraisiais mėnesiais ypač taikosi į Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelių sistemas, taip pat į gyvenamuosius rajonus.
V. Zelenskio išplatintame pranešime teigiama, kad Graikija yra pirmoji stotelė jo vizito Europoje metu. Vėliau Ukrainos prezidentas taip pat lankysis Prancūzijoje ir Ispanijoje.
Šių vizitų metu V. Zelenskis aptars gynybos ir energetikos klausimus.
