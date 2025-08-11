Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Tuskas: JAV prižadėjo pasikonsultuoti su Europa prieš Trumpo ir Putino susitikimą

2025-08-11 13:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 13:34

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad JAV pažadėjo pasikonsultuoti su Europos partneriais prieš Amerikos prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimą šį penktadienį, rašo „The Guardian“.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
17

2

Jis pridūrė, kad Ukrainos teritorinio vientisumo išsaugojimas yra „ne tik solidarumo su mūsų kaimynu klausimas, bet ir mūsų pačių saugumo klausimas“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Tuskas sakė, kad jis turi „daug baimių ir daug vilčių“ dėl D. Trumpo ir V. Putino susitikimo. Jis pažymėjo, kad „D. Trumpas yra nenuspėjamas“.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Pasak jo, Europos lyderiai „išlaiko vienybę savo požiūriuose“.

„Lenkijai ir mūsų Europos partneriams turi būti aišku, kad sienų negalima keisti jėga ir kad Rusijai negalima leisti pasipelnyti iš savo invazijos į Ukrainą. Vakarai, įskaitant Europos šalis, nepriims Rusijos reikalavimų, kurie iš esmės prilygsta Ukrainos teritorijos užgrobimui“, – kalbėjo Lenkijos premjeras.

Tusk taip pat įspėjo Rusiją, kad ji negali „nebaudžiamai“ ginčyti kitų šalių sienų. Jis priminė Lenkijos istoriją, kad pakartotų principą „nieko apie Ukrainą be Ukrainos“.

„Istorija žino – ir Lenkija dažnai tapdavo to auka – kad kai didžiosios valstybės priimdavo sprendimus dėl kitų šalių be šių šalių dalyvavimo derybose, pasekmės būdavo rimtos“, – pridūrė politikas.

Trumpo ir Putino susitikimas

„The Financial Times“ apžvalgininko Gideono Rahmano nuomone, ukrainiečiams ir europiečiams blogiausias scenarijus būtų D. Trumpo ir V. Putino susitarimas dėl „teritorijų mainų“. Tai iš esmės reikštų, kad Ukraina amžiams atiduotų Rusijai dideles savo teritorijos dalis.

Jis mano, kad V. Putino tikslas greičiausiai yra pasiekti susitarimą su D. Trumpu, kuris vėliau bus pateiktas Ukrainai kaip įvykęs faktas.

