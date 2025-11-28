„Trumpas elgiasi lygiai taip pat“: štai kodėl Witkoffas nebijo būti atleistas

Kaip rašo „The Telegraph“, F. Hill įsitikinusi, kad tokie metodai yra „visiškai tipiški“ pačiam D. Trumpui.
F. Hill pabrėžė, kad skandalingas skambutis, nepaisant kilusios kritikos bangos, vargu ar pakenks S. Witkoffo pozicijoms.
„Nemanau, kad Trumpas bus nustebęs. Jis pats elgiasi lygiai taip pat“, – sakė ji.
Po pokalbio nutekėjimo Kongrese pasigirdo raginimų atleisti S. Witkoffą – kai kurie respublikonai jo elgesį palygino su „Kremliaus samdomo agento“ veiksmais.
Nepaisant skandalo, D. Trumpas stojo ginti savo pasiuntinį, pareikšdamas, kad S. Witkoffas „tiesiog daro tai, ką turi daryti susitarimų sudarytojas“.
Taikos planas – slaptas komercinis sandoris
Be to, F. Hill teigimu, 28 punktų planas, kurį S, Witkoffas parengė kartu su Jaredu Kushneriu ir V. Putino ekonomikos patarėju Kirilu Dmitrijevu, „nėra derybos“.
„Tai susitarimų sudarymas“, – sakė ji.
F. Hill įsitikinusi, kad dokumentas labiau primena slaptą komercinį sandorį, orientuotą ne į taiką, o į siauro asmenų rato interesus.
