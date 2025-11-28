 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Trumpas elgiasi lygiai taip pat“: štai kodėl Witkoffas nebijo būti atleistas

2025-11-28 07:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 07:50

Po viešai paskelbto skandalingo pokalbio su Kremliaus pareigūnu į politinių audrų centrą patekęs Donaldo Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, regis, dėl savo posto gali nepergyventi – buvusi Baltųjų rūmų patarėja Fiona Hill tikina, kad tokie jo veiksmai pačiam prezidentui yra įprasti ir net atitinka jo politinę logiką.

Steve'as Witkoffas (nuotr. SCANPIX)
10

0

Kaip rašo „The Telegraph“, F. Hill įsitikinusi, kad tokie metodai yra „visiškai tipiški“ pačiam D. Trumpui.

F. Hill pabrėžė, kad skandalingas skambutis, nepaisant kilusios kritikos bangos, vargu ar pakenks S. Witkoffo pozicijoms.

„Nemanau, kad Trumpas bus nustebęs. Jis pats elgiasi lygiai taip pat“, – sakė ji.

Po pokalbio nutekėjimo Kongrese pasigirdo raginimų atleisti S. Witkoffą – kai kurie respublikonai jo elgesį palygino su „Kremliaus samdomo agento“ veiksmais.

Nepaisant skandalo, D. Trumpas stojo ginti savo pasiuntinį, pareikšdamas, kad S. Witkoffas „tiesiog daro tai, ką turi daryti susitarimų sudarytojas“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Taikos planas – slaptas komercinis sandoris

Be to, F. Hill teigimu, 28 punktų planas, kurį S, Witkoffas parengė kartu su Jaredu Kushneriu ir V. Putino ekonomikos patarėju Kirilu Dmitrijevu, „nėra derybos“.

„Tai susitarimų sudarymas“, – sakė ji.

F. Hill įsitikinusi, kad dokumentas labiau primena slaptą komercinį sandorį, orientuotą ne į taiką, o į siauro asmenų rato interesus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

