Tragedija Lenkijoje: ant traukinio bėgių mirė mergaitė

Tragedija įvyko sekmadienio vakarą, lapkričio 23 d. Apie 22 val. greitosios pagalbos tarnybos gavo pranešimą apie įvykį traukinių pervažoje.
Lenkijoje ant traukinio bėgių žuvo mergaitė
Galiausiai pirmadienį paskelbta, kad blogiausio scenarijaus išvengti nepavyko. Mergaitė žuvo ant traukinio bėgių.
Anot leidinio, ji buvo sužalota taip stipriai, kad išgyventi neturėjo praktiškai jokių šansų.
Daugiau informacijos oficialiai kol kas neskelbiama. Rajono policijos atstovė Katarzyna Ozog patvirtino, kad „vakare buvo rastas jauno žmogaus kūnas“.
„Šiuo metu daugiau informacijos apie šį įvykį nepateiksime“, – sakė ji.
Tragedijos aplinkybės lieka neaiškios. Neaišku, ką mergaitė taip vėlai naktį veikė netoli geležinkelio bėgių. Taip pat nežinoma, ar kas nors matė įvykį ir kas pranešė gelbėjimo tarnyboms.
Tyrėjai nagrinėja įvykio aplinkybes.
