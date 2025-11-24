 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija Lenkijoje: ant traukinio bėgių mirė mergaitė

2025-11-24 09:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 09:51

Lenkijos Tčevo mieste įvyko tragedija, skelbia „Fakt“. Traukinys partrenkė 12-metę mergaitę, ji žuvo.

Nelaimė Kauno pakraštyje: traukinys partrenkė jaunuolį (nuotr. tv3.lt)

Lenkijos Tčevo mieste įvyko tragedija, skelbia „Fakt“. Traukinys partrenkė 12-metę mergaitę, ji žuvo.

REKLAMA
0

Tragedija įvyko sekmadienio vakarą, lapkričio 23 d. Apie 22 val. greitosios pagalbos tarnybos gavo pranešimą apie įvykį traukinių pervažoje.

Lenkijoje ant traukinio bėgių žuvo mergaitė

Galiausiai pirmadienį paskelbta, kad blogiausio scenarijaus išvengti nepavyko. Mergaitė žuvo ant traukinio bėgių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot leidinio, ji buvo sužalota taip stipriai, kad išgyventi neturėjo praktiškai jokių šansų.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau informacijos oficialiai kol kas neskelbiama. Rajono policijos atstovė Katarzyna Ozog patvirtino, kad „vakare buvo rastas jauno žmogaus kūnas“.

„Šiuo metu daugiau informacijos apie šį įvykį nepateiksime“, – sakė ji.

Tragedijos aplinkybės lieka neaiškios. Neaišku, ką mergaitė taip vėlai naktį veikė netoli geležinkelio bėgių. Taip pat nežinoma, ar kas nors matė įvykį ir kas pranešė gelbėjimo tarnyboms.

Tyrėjai nagrinėja įvykio aplinkybes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų