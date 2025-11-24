 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų

2025-11-24 07:27 / šaltinis: BNS
2025-11-24 07:27

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

REKLAMA
1

Pastarąjį kartą neteisėtai sieną bandantys kirsti migrantai buvo fiksuoti prieš tris savaites – spalio 31 dieną. Jų tuomet buvo rekordinis skaičius – 63.

VSAT duomenimis, Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė šešis migrantus, Lenkijos pasienyje šeštadienį apgręžtą 20 užsieniečių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų