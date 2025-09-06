Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Suomija šiemet deportavo 104 politinio prieglobsčio prašiusius rusus

2025-09-06 15:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-06 15:23

Nuo sausio iki rugsėjo Suomijos valdžios institucijos deportavo 104 politinio prieglobsčio prašiusius Rusijos piliečius, remdamasi suomių naujienų portalu „Yle“ praneša „Ukrinform“.

(nuotr. SCANPIX)

Nuo sausio iki rugsėjo Suomijos valdžios institucijos deportavo 104 politinio prieglobsčio prašiusius Rusijos piliečius, remdamasi suomių naujienų portalu „Yle“ praneša „Ukrinform“.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Lenkijos nacionalinio transliuotojo TVP Tarptautinio transliavimo centro žiniasklaidos projektas, dauguma deportuotųjų, Suomijos policijos teigimu, buvo pabėgę nuo karo tarnybos ir sprendimo laukė maždaug dvejus su puse metų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suomija jiems atsisakė suteikti prieglobstį, nes, valdžios institucijų teigimu, šaukimai atlikti karo tarnybą Rusijoje esą baigėsi ir pareiškėjams pavojus negresia. Tuo metu įstatymas dėl šaukimo į karo tarnybą pabaigos dar nėra pasirašytas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Suomijos imigracijos tarnybos, vien karo tarnybos grėsmė nėra pakankamas pagrindas suteikti prieglobstį. Tačiau kai kuriems prieglobsčio prašytojams pabėgėlio statusas visgi buvo suteiktas, pavyzdžiui, jei jiems grėsė pavojus būti įtrauktiems į karo nusikaltimus.

Kai kurie rusai atsisakė savanoriškai palikti šalį, todėl 18 žmonių buvo deportuoti su policijos palyda. Jie buvo išsiųsti į Turkiją arba Estiją.

Kaip pranešta anksčiau, sienos perėjimo punktus su Rusija Suomija uždarė 2023 m. lapkričio mėn.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų