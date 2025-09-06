Suomija šiemet deportavo 104 politinio prieglobsčio prašiusius rusus

Kaip pranešė Lenkijos nacionalinio transliuotojo TVP Tarptautinio transliavimo centro žiniasklaidos projektas, dauguma deportuotųjų, Suomijos policijos teigimu, buvo pabėgę nuo karo tarnybos ir sprendimo laukė maždaug dvejus su puse metų.
Suomija jiems atsisakė suteikti prieglobstį, nes, valdžios institucijų teigimu, šaukimai atlikti karo tarnybą Rusijoje esą baigėsi ir pareiškėjams pavojus negresia. Tuo metu įstatymas dėl šaukimo į karo tarnybą pabaigos dar nėra pasirašytas.
Pasak Suomijos imigracijos tarnybos, vien karo tarnybos grėsmė nėra pakankamas pagrindas suteikti prieglobstį. Tačiau kai kuriems prieglobsčio prašytojams pabėgėlio statusas visgi buvo suteiktas, pavyzdžiui, jei jiems grėsė pavojus būti įtrauktiems į karo nusikaltimus.
Kai kurie rusai atsisakė savanoriškai palikti šalį, todėl 18 žmonių buvo deportuoti su policijos palyda. Jie buvo išsiųsti į Turkiją arba Estiją.
Kaip pranešta anksčiau, sienos perėjimo punktus su Rusija Suomija uždarė 2023 m. lapkričio mėn.
