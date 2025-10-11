Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Šiaurės Korėja per didelį karinį paradą pademonstravo savo naują raketą

2025-10-11 09:42 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 09:42

Per karinį paradą sostinėje Pchenjane Šiaurės Korėjos vadovybė pirmą kartą pademonstravo naują šalies tarpžemyninę raketą. Valstybinė naujienų agentūra KCNA „Hwasong-20“ tipo raketą pavadino „galingiausia branduoline strategine ginklų sistema“. Šiaurės Korėjos vadovas Kim Jong Unas savo kalboje paragino ginkluotąsias pajėgas tapti „neįveikiamu“ vienetu, naikinančiu „visas grėsmes“.

Šiaurės Korėjos sparnuotoji raketa (AP Photo nuotr.)

Per karinį paradą sostinėje Pchenjane Šiaurės Korėjos vadovybė pirmą kartą pademonstravo naują šalies tarpžemyninę raketą. Valstybinė naujienų agentūra KCNA „Hwasong-20“ tipo raketą pavadino „galingiausia branduoline strategine ginklų sistema“. Šiaurės Korėjos vadovas Kim Jong Unas savo kalboje paragino ginkluotąsias pajėgas tapti „neįveikiamu“ vienetu, naikinančiu „visas grėsmes“.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiausias per dvejus metus karinis paradas Kim Jong Uno senelio Kim Il-sungo vardu pavadintoje aikštėje surengtas valdančiosios Korėjos darbo partijos įsteigimo 80-ųjų  metinių proga. Tarp svečių buvo Kinijos ministras pirmininkas Li Qiangas, buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas ir Vietnamo Komunistų partijos generalinis sekretorius To Lamas. Vienoje nuotraukoje jie visi trys užfiksuoti greta Kim Jong Uno.

REKLAMA
REKLAMA

Kitoje nuotraukoje iš penktadienio vakarą (vietos laiku) vykusio parado buvo matyti kelių  metrų ilgio „Hwasong-20“ raketa, kuri buvo vežama pro Šiaurės Korėjos vėliavėlėmis mojančius žiūrovus. Spėjama, kad šios raketos veikimo nuotolis pakankamas taikiniam JAV pasiekti. Anot KCNA, kariuomenė pristatė ir kitas ginklų sistemas, įskaitant hipergarsines raketas.

REKLAMA

Savo kalboje Kim Jong Unas kalbėjo apie „didvyrišką kovinę dvasią“ ir „pergalę“, kurią ginkluotosios pajėgos pasiekė mūšio lauke užsienyje, siekdamos tarptautinio teisingumo ir tikros taikos. Šiaurės Korėja prieš Ukrainą kariaujančiai Rusijai pradžioje tiekė raketas ir artilerijos amuniciją, o vėliau nusiuntė ir karių.

Užsienio praktiškai izoliuota ir sankcionuojama šalis pastarąjį kartą panašų didelį karinį paradą surengė 2023 m. Tai tada padaryta 75-ųjų Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos – toks yra oficialus Šiaurės Korėjos pavadinimas – įkūrimo metinių proga.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų