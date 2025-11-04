Seks Lietuvos pavyzdžiu? Taivano URM teigia esanti pasiruošusi deryboms dėl atstovybės Estijoje

Apie tai antradienį rašo leidinys „Taipei Times“.
Pirmadienį leidinio „Nikkei Asia“ paskelbtoje publikacijoje, pavadintoje „Taivano planas įsteigti atstovybę Estijoje atsitrenkė į sieną dėl pavadinimo“, rašoma, kad nors Estijos vyriausybė 2023 metais leido Taivanui atidaryti atstovybę Taline, ji dar neatidaryta.
„Estija ir Taivanas įstrigo aklavietėje dėl planų atidaryti de facto Taivano ambasadą Taline, kaip teigia įvairūs šaltiniai“, – sakoma pranešime.
Leidinys citavo šaltinį, kuris teigė, kad Taibėjus nori, jog biuras būtų pavadintas vadovaujantis tokiu pačiu principu kaip ir jo biuras Vilniuje – Taivano atstovybė Lietuvoje, tačiau „Estija primygtinai reikalavo vartoti „Taibėjus“, nes baiminosi Kinijos reakcijos“.
„Nikkei Asia“, remdamasis ankstesniu savo pranešimu apie Taivano ir Kanados nepasirašytą susitarimą po to, kai dėl jau buvo sutarta, teigė, kad šie du atvejai rodo, jog „nors daugelis šalių nerimauja dėl Kinijos kaip strateginės varžovės ir potencialios grėsmės saugumui, jos vis dar nesiryžta stiprinti santykių su Taivanu, bijodamos supykdyti Pekiną“.
Japonijos leidinys taip pat citavo du šaltinius, kurie užsiminė apie Kinijos ekonomines sankcijas Vilniui po Taivano atstovybės Lietuvoje atidarymo, ir teigė, kad Estijai tokioje situacijoje būtų sunku rasti kitų Europos Sąjungos (ES) šalių pagalbą.
„Nikkei Asia“ pranešė, kad Estijos užsienio reikalų ministerija teigė negavusi jokio Taivano prašymo atidaryti biurą, o Talinas ir toliau laikosi „vienos Kinijos“ politikos.
Paklausta apie šį klausimą, Taivano URM teigė, kad Taivanas ir Estija palaiko gerus santykius ir glaudžiai bendradarbiauja įvairiose srityse.
„Remdamasis bendromis demokratijos, laisvės ir žmogaus teisių vertybėmis, Taivanas toliau gilins bendradarbiavimą su panašiai mąstančiais partneriais, įskaitant Estiją“, – teigė ji.
