Aliarmas dėl Taivano: Kinija pareiškė, kad susivienijimo niekas nesustabdys

2025-10-31 12:38 / šaltinis: ELTA
Kinijos gynybos ministras Dong Junas penktadienį per aukšto lygio derybas Malaizijoje pareiškė, kad Kinijos ir Taivano susivienijimas yra „nesustabdoma istorijos tendencija“.

Taivanas (nuotr. SCANPIX)

Šiuos komentarus, apie kuriuos pranešė Pekinas, Kinijos gynybos ministras išsakė Kvala Lumpūre vykstančiame Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) gynybos ministrų susitikime susitikęs su kolega iš JAV Pete‘u Hegsethu.

Kinija turi pakankamai pajėgumų reaguoti į provokacijas, sakė Dong Junas, pridurdamas, kad JAV turėtų atsargiai rinktis žodžius ir veiksmus Taivano atžvilgiu ir nepripažinti Taivano nepriklausomybės.

Šios derybos vyko kitą dieną po to, kai Kinijos prezidentas Xi Jinpingas Pietų Korėjoje susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, tačiau pažanga, pasiekta sprendžiant šalių prekybos ginčą, buvo nedidelė. D. Trumpas teigė, kad apie Taivaną susitarime nebuvo kalbama.

Kinija Taivaną laiko savo teritorijos dalimi ir grasina prireikus salos kontrolę perimti jėga. Jungtinės Valstijos tiekia Taipėjui ginklus, tačiau oficialios nepriklausomybės rėmimo atžvilgiu laikosi „strateginio neapibrėžtumo“ politikos.

P. Hegseth‘as platformoje „X“ rašė, kad JAV yra susirūpinusi dėl veiksmų, kurių Kinija imasi Pietų Kinijos jūroje, taip pat Taivano ir JAV sąjungininkų Indijos-Ramiojo vandenyno regione atžvilgiu.

JAV „nesiekia konflikto, bet ir toliau tvirtai gins savo interesus ir užtikrins, kad regione turės tam reikalingus pajėgumus“, – aiškino P. Hegsethas.

Taivano prezidentas Lai Ching-te penktadienį pareiškė, kad agresiją ar bet kokias pastangas siekti „susivienijimo“ su Kinija laiko nepriimtinomis.

Investicijos į nacionalinę gynybą yra ir investicijos į taiką, kariuomenei pristatydamas naujus tankus sakė jis.

Į viršų